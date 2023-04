Na Velký pátek se na místeckém Náměstí Svobody opět rozezní zpívané pašije. Pěvecké sbory – scholy a frýdečtí farníci přednesou v pravé poledne zhudebněný příběh o umučení Ježíše Krista.

Velikonoční trhy a program na místeckém náměstí Svobody, kde nechybělo působivé pašijové ukřižování - duben 2022. | Foto: Deník/Radek Luksza

„Každý rok se snažíme o jinou performanci, byť jejím námětem je pokaždé příběh o umučení Ježíše Krista, jak jej v bibli zachytil apoštol Jan. Během zpěvu se před pódiem odehraje symbolický děj, jehož pojetí si necháváme jako překvapení,“ řekl za organizátory Miroslav Přikryl.

Vloni se na náměstí odehrála scéna s ukřižováním na rozprostřeném bílém plátně, na němž se nedaly přehlédnout stopy krve. Samozřejmě umělé. Představa, že se aktéři převlékají do starověkých kostýmů z biblických časů, je však lichá.

Jako v osmdesátkách? Ne, burzy desek ve Frýdku-Místku jsou současnost

„Snažíme se prostřednictvím zpěvu a symbolů upozornit na opravdový důvod, proč slavíme Velikonoce. Že nejde o tu historickou událost, která se stala před mnoha lety, ale že je to moment dotýkající se našich životů. A proto se nestylizujeme v kostýmech a neděláme klasické divadelní představení. Věříme, že díky smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista máme věčný život. Chceme nabídnout k přemýšlení otázku: Proč to ti lidé dělají? Týkají se nás ještě dnes Velikonoce?“ vysvětlil Miroslav Přikryl.

Veřejnost se podle něj může zapojit do průvodu, jenž se po „pašijové performanci” vypraví z Místku nahoru do Frýdku až k Bazilice Navštívení Panny Marie. „Půjdeme za zvuků klepání a zpěvů,“ doplnil Přikryl.

Z kina parkovací dům? Jeden z návrhů, říká radnice ve Frýdku-Místku

Pašijové hry budou součástí Velikonočního městečka, které bude na Náměstí Svobody od čtvrtka 6. do soboty 8. dubna. Na programu jsou trhy s řemeslnými výrobky a dobrotami všeho druhu, dětská divadélka, workshopy a hudební vystoupení. „Na pódiu se ukáže i legenda muzikálové a poprockové scény Kamil Střihavka, který se nám vryl do paměti rolí Ježíše v muzikálu Jesus Christ Superstar. Vystoupí se svou současnou kapelou The Leaders Acoustic Band,“ vzkazuje mluvčí radnice Frýdku-Místku Jana Musálková Jeckelová.