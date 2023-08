Město mezi Frýdkem-Místkem a Ostravou je jedním z mála v tuzemsku, kde historicky nemají vlastní fotbalové hřiště. Změnit to chce už léta patriot Roman Stibor, byť tady dnes chybí i klub hodný tohoto jména. Stavební povolení má jako soukromý investor získat v nejbližší době.

výstavba fotbalového hřiště v Paskově | Video: Pryček Vladimír

„Projekt je v běhu a momentálně se skutečně čeká jen na vydání povolení ke stavbě,“ popisuje Stibor, který hodlá areál vybudovat jako fyzická osoba hlavně pro potřeby dětských a mládežnických fotbalistů. Nebrání se samozřejmě jeho využívání dospělými, ale za současné situace okolo tohoto sportu v Paskově se podle něj nemá příliš smysl „honit za výsledky u chlapů“.

FC Paskov má ostatně za sebou ne moc valnou kariéru v sezoně 2007/2008 v nejnižší okresní soutěži. Jeho debakly 0:16 na hřišti TJ Palkovice a 0:12 na „domácím“ trávníku v sousedním Staříči s TJ Tošanovice hovoří za vše. Paskovští muži, mládežníci i děti se posléze stali posilami v nedalekých Řepištích.

Nejsou plnoleté a zmizely beze stopy. Policie hledá dívky z Frýdecko-Místecka

Roman Stibor má v plánu stavět hřiště na jižním konci domovského města v lokalitě, kde je někdejší vodárna. „Mám tam pozemky a i územní plán s nimi počítá pro sportovní využití. Chci vytvořit něco pro naši komunitu,“ vysvětluje investor. S tím, že vizualizaci areálu ani výši nákladů zatím zveřejňovat nebude. V projektu každopádně počítá s hřištěm se zázemím, spěvněnou plochou, oplocením i bistrem a inženýrskými sítěmi.

„Léta se tady o tom jenom mluví, sami jsme zvědaví …“ nechávají se slyšet lidé z ulic U Parku, Vodárenská, Žabeňská, Fibichova a Fučíkova, se kterými bude nové fotbalové hřiště sousedit. Někteří jsou rádi za možnost vyžití a sportování pro děti, jeden z místních doufá, že tam bude též hospůdka. Sám investor hovoří o projektu jako o možném komunitním centru v Paskově.

Komenského sady uprostřed Frýdku-Místku někdo překřtil na Park zamilovaných

„Radnice samozřejmě sportovní aktivity podporuje, ta plocha je pro ně určena. Otázkou je, jaká bude využitelnost hřiště do budoucna? Což je nicméně záležitost investora,“ míní paskovský starosta Petr Baďura. Zmiňuje, že město má tři tělocvičny, tenisové kurty a areál pro závody a další akce dobrovolných hasičů.

„Paskovští mívali s fotbalem svého času velké plány, ale všechno jim ztroskotalo právě na tom, že u nich chybělo hřiště,“ konstatuje Miloš Jež z frýdeckomísteckého okresního fotbalového svazu. Ten je i rád za další případný rozvoj tohoto sportu.

OBRAZEM: Mistři z Třince vyjeli na led i s posilami. Kvalita tady je, řekl Moták

Stanislav Pešat z krajské fotbalové disciplinární komise v Paskově dlouhodobě žije a na zdejší kopanou vzpomíná následovně: „Hráli ji kdysi horníci z Dolu Paskov, a to ještě ve Frýdku-Místku. Kromě názvu neměli s našim městem moc společného. Pár paskovských kluků později nastoupilo v poslední okresní třídě, ale pak skončili v Řepištích.“ Upozorňuje též, že fotbalových klubů a hřišť – zejména ve městech – ubývá. „Na dědinách se to jakžtakž drží. Ale sehnat do týmů děti je vůbec problém,“ podotýká Pešat.

Z frýdeckomísteckého magistrátu, od něhož investor Fotbalového hřiště v Paskově očekává rozhodnutí, vzkazují, že vše je na dobré cestě. „Žadatel už doplnil všechny chybějící podklady, po souhlasu společnosti ČEZ Distribuce se upravila projektová dokumentace a veřejnou vyhláškou bylo zahájeno společné řízení. Žádné námitky nikdo neuplatnil a v nejbližších dnech vydáme povolení ke stavbě,“ říká mluvčí města Jana Musálková Jeckelová.