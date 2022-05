Pazderna drží rekord v kraji, celou čtvrtinu obyvatel obce tvoří děti

Krajský populační rekord drží od posledního sčítání obyvatel v roce 2021 obec Pazderna na Frýdecko-Místecku, kde žije 332 obyvatel. Celá čtvrtina zdejších usedlíků jsou totiž děti do čtrnácti let, přesně 25,5 procenta – a to je nejvíc z obcí a měst Moravskoslezského kraje. Pověstní čápi navíc podle starosty po letech do obce přiletěli i ve skutečnosti, dva páry letos v Pazderné poprvé zahnízdily.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Obec Pazderna na Frýdeckomístecku, 18. května 2022 v obci Pazderná. Děti z hasičského kroužku. | Foto: Deník/Vladimír Pryček