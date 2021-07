Jak byste jako starosta popsal, charakterizoval obec Pazderna?

Pazderna je maličká obec v podhůří Beskyd rozprostírající se mezi Dobrou a Lučinou. Stále si zachovává svůj původní ráz, byť v posledních třech až čtyřech letech se tady značně rozšířila výstavba rodinných domů, což určitě bude mít vliv na obec v budoucnu.

Je Pazderna něčím výjimečná či originální v porovnání s jejím okolím?

Jsme výjimeční v tom, že tu máme zachováno minimum zázemí. Nemáme obchod, restauraci ani hospodu, což je škoda, ale nemyslím si, že by se to v dohlední době změnilo. Jedinou zajímavostí je snad to, že obec má svou vlastní kapli, o kterou se stará a spravuje ji. A také hřbitov, což není pravidlem ve všech okolních obcích. Tímto se s ostatními obcemi vzájemně doplňujeme.

A jak se v Pazderně žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?

Obec si zachovává původní ráz, takže je v ní klid. Až na obrovský dopravní ruch na průtahu obcí, který narostl v souvislosti se vznikem automobilky v Nošovicích. Absence chodníků pak dělá z chůze po okraji silnice doslova adrenalinový zážitek. Chodci musí být obzvlášť opatrní. Divím se, že se za poslední roky nic vážného naštěstí nestalo.

Když byste měl někoho pozvat do Pazderny, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může tato obec návštěvníkům nabídnout?

Naše obec je spíše průjezdní obcí k návštěvě Žermanické přehrady ze směru od Frýdku-Místku a na druhou stranu zase k návštěvě Beskyd ze směru od Havířova. V posledních pěti letech jsme pak kompletně zrekonstruovali naši kapli. Rozhodně stojí za to si ji prohlédnout, pokud má člověk cestu kolem a může se alespoň na chvíli zastavit.

Momentálně se prakticky celý svět potýká s pandemií koronaviru. Jak s touto nákazou bojujete v Pazderně?

Fungování obce covid nijak závažně nezasáhl. I když lidé určitě mají své příběhy. Připravili jsme nějaká opatření, snažili jsme se vybavit jednotku dobrovolných hasičů ochrannými pomůckami a připravit ji na mimořádné úkony v této záležitosti. Byli jsme připravení zajistit životní potřeby, nakupovat lidem potraviny a potřebné věci, starat se o hospodářská zvířata, když by majitel nemohl. Naštěstí jsme nic z toho nemuseli dělat. Nemáme zhýčkané obyvatele. Všechno zvládají sami.

Jaké jsou plány Pazderné dál do budoucnosti? Chystají se v ní nějaké významnější investice?

Máme připravené projekty na výstavbu chodníků ve velké části obce zhruba za 25 milionů korun. Čekáme, jak dopadnou naše žádosti o dotace. Dále připravujeme revitalizaci hřbitova, kde je připravený projekt. Snad se ho podaří dát do pořádku, je zakonzervovaný ve stavu z 90. let minulého století. Potřebujeme opravit cesty, dát do pořádku hřiště, které už má taky něco za sebou a pokračovat dál v budování chodníků, aby se obyvatelé mohli pohybovat po obci bezpečně. Uvidíme, jak se na budoucnosti obce podepíše rostoucí výstavba rodinných domů. Možná budeme muset myslet i na školku a další služby pro občany naší obce. Brzdí nás rozpočtové určení daní a nedostatek peněz pro tyto účely. Osobně si myslím, že systém získávání dotací není úplně nejšťastnější. Bylo by mnohem lepší mít jisté peníze a budovat a rozvíjet obec ze svého, a podle naších představ s nějakou jistotou příjmu, než se podbízet a upravovat projekty tak, aby splňovaly nastavené, a složité dotační podmínky.