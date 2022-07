Počet žádostí o PCR testy se zvyšuje, ovšem míst, kde testy dělají, je v současné době v okrese Karviná jen několik. Dokonce ani v okresním městě momentálně žádné není, a tak lidé musí na testy jezdit do Havířova nebo Bohumína.

„Nemocnice Karviná-Ráj PCR momentálně netestuje. Nicméně počítáme s tím, že v období, kdy každoročně narůstá počet respiračních onemocnění, odběrové místo znovu otevřeme,“ uvedla mluvčí nemocnice Věra Murínová.

Havířov, Třinec a Ostrava

Většina odběrových míst a také očkovacích center přestala s jarním zrušením pandemického stavu fungovat. Lidé z Karviné a okolí, kteří potřebují PCR test, i třeba kvůli cestování, musejí buď do Havířova, Bohumína (tam se ale testuje jen v pátek), do Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě anebo do Třince. K bezplatnému PCR testu je nutná indikace praktického lékaře nebo KHS.

„Odběrové místo Nemocnice Třinec jede nepřetržitě od začátku pandemie. Nyní testujeme pouze ve čtvrtky a očkujeme ve čtvrtky a pátky,“ připomíná mluvčí nemocnice Irena Sikorová Nožková.

Dodala ale, že kvůli rostoucímu zájmu, nemocnice od příštího týdne navyšuje provozní dobu a PCR a Ag testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek (7 až 12 h.) a očkování ve čtvrtek a v pátek od 7 do půl třetí odpoledne. „Všichni praktici v okolí směřují pacienty jak k očkování, tak i k testování k nám do Nemocnice Třinec,“ řekla mluvčí nemocnice. Ve Frýdku-Místku je odběrové místo dočasně uzavřeno.

Pouze ve fakultce

Pokud jde o krajské město, tam funguje odběrové místo, kde dělají PCR testy, pouze ve Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě. V Městské ani Vítkovické nemocnici PCR testy neprovádějí. Ve Vítkovicích testují pouze pro samoplátce, pokud mají rezervaci. Takový test vyjde na 853 korun.

„Odběrové místo jsme zrušili na jaře a obnovení v tuto chvíli neplánujeme,“ říká mluvčí Městské nemocnice Ostrava-Fifejdy Andrea Vojkovská.

Fakultní nemocnice naopak navyšuje počet dní, kdy se mohou lidé nechat otestovat na covid-19. „Kromě úterý, čtvrtku a soboty, se odběry nově provádějí i v pondělí. Provozní doba Odběrového covid centra FNO je od 8 do 12 hodin. Více k testování ve FNO na www.ockovacicentrumostrava.cz/odberova-mista," říká mluvčí nemocnice Petra Petlachová.

Obyvatelé z Opavska mohou PCR test absolvovat ve Slezské nemocnici Opava. Informace najdou na webových stránkách www.snopava.cz. V Bohumíně se testuje po telefonickém objednání na č. 730 574 697. V Novém Jičíně testují v poliklinice AGEL u Tonaku.

A očkujeme a očkujeme…

Lepší je situace s očkováním. Od 20. července je možné nechat se očkovat čtvrtou, resp. 2. posilující dávkou. A zájem prý stoupá. „Máme asi 20 zájemců o očkování,“ řekla sestra praktického lékaře Petra Skřížaly z Karviné.

Také Vítkovická nemocnice, patřící do holdingu AGEL, očkuje 4. dávkou proti Covid-19. „Zájem je. Máme okolo pětatřiceti lidí denně,“ uvedl mluvčí společnosti AGEL Adam Knesl.

Rezervační systém bude celorepublikově spuštěn 15. srpna, kdy počítá se začátkem očkování také Nemocnice Karviná-Ráj.

Očkování 4. dávkou v MSK

FN Ostrava-Poruba: pondělí až pátek, 7 až 14.30. Očkuje se v očkovacím centru na Poliklinice FNO vakcínami Comirnaty (BioNTech/Pfizer) a Spikevax (Moderna).

Opava: po objednání (tel. 605 197 178)

Bohumín: po objednání (tel. 596 096 111).

Frýdek-Místek: 3., 10. a 17. srpna (7 až 16.30, dle kapacity).

Havířov: v srpnu pondělí, středa a pátek 11 až 14). Nutná rezervace na 800 42 42 42 nebo na infolince havířovského OČKA 704 683 316, případně osobně v rezervační kanceláři ve vstupním vestibulu nemocnice (po až pá, 7 až 15.30)

Třinec: čtvrtek a pátek od 7 do 14,30 (i bez rezervace).

Městská nemocnice Ostrava: čtvrtek a pátek od 7 do 14.30, i bez objednání.

Vítkovická nemocnice (AGEL): dostatek kapacity, nutná rezervace.

Nový Jičín, Český Těšín, Orlová: neočkují.