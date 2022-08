Pozorování noční oblohy je na pátek a a sobotu do půl deváté plánováno i z hradu Starý Jičín. Program začne odbornou přednáškou o vesmíru doprovázenou promítáním na plátno a jakmile se náležitě setmí, začneme pozorovat planety a hvězdy připravenými hvězdářskými dalekohledy s odborným výkladem pracovníků hvězdárny ve Valašském Meziříčí. Připraveno bude za poplatek i občerstvení, vstupené do areálu bude 50 korun. Definitivní info najdete cca 2 hodiny před plánovaným začátkem najdete na webu hradstaryjicin.cz.

Kam o víkendu? Vyjděte Prašivou za cílem Perseidů nebo si zarockujte v Těšíně

Co jde vidět na opravdu kvalitní noční obloze? Věděli jste, že vzduch může zářit? Co je zvířetníkové světlo? Viděli jste někdy světélkovat moře kolem Vás? Které zvířata a rostliny světélkuji? Na to a mnohé další odpoví přednáška v čase 18:30-19:30 o tom, o co přicházáme kvůli světělnému zněčištění. Od 21 hodin bude následovat komentované pozorování noční oblohy. Vstupné je dobrovolné.

Perseidy můžete v sobotu i z Beskyd, veřejné sledování se koná i z Malé Čantoryje.

Tmavá obloha ve Starých Hamrech

Ideálními místy, kde pozorovat meteorické roje jsou taky takzvané oblasti tmavé oblohy. v Moravskoslezském kraji je se jedná o lokalitu v Beskydech, v blízkosti hranice Česka a Slovenska, kolem obcí Staré Hamry a Bílá. Její rozloha je zhruba 308 km².

Lze zde pozorovat řadu zajímavých jevů, mezi které patří například Mléčná dráha, zodiakální světlo nebo na zemi foskoreskující houby. "Padající hvězdy" zde můžete pozorovat až do 24. srpna.

Perseidy 2022: Vrchol je tady. Jak a kdy je nejlépe sledovat v České republice

Jak nejlépe sledovat meteorický roj?

Více na téma Perseidy se dočtete zde.

Žádná světla: Najděte si místo mimo světla města. Vaše oči si pak budou muset zvyknout na tmu, což může trvat 15 až 20 minut.

Najděte radiant: Radiant je v astronomii označení bodu na obloze, z něhož zdánlivě vyletují meteoroidy daného meteorického roje. Čím výše na obloze je, tím více meteorů pravděpodobně uvidíte. Pozorování meteorických rojů může trvat dlouho, proto buďte trpěliví - čekání se vyplatí.

„Na pozorování není nutný dalekohled, meteory vylétají náhodně po celé obloze, nejlépe se tak pozorují vleže například v lehátku nebo spacáku pouhým sledováním nebe. Zájemcům o fotografování stačí nechat aparát upevněný na stativu s širokoúhlým objektivem (zcela odcloněným) snímat sekvenčně, zejména po půlnoci a v časných ranních hodinách před rozbřeskem, kdy meteorů létá nejvíce,” radí na svých stránkách Astrofyzikální proGResy z Opavy.

„S ohledem na to, že je Měsíc úplňku, takže bude obloha světlá, je téměř jedno, odkud se budete dívat. Podstatný je dobrý, nerušený výhled směrem na východ a jih,” řekl Deníku ředitel brněnské hvězdárny a planetária Jiří Dušek.