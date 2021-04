„Samozřejmě s námi budou pětiletá dvojčátka Sabinka a Gábinka,“ popisuje „profesionální“ pěstoun z Frýdecko-Místecka k devátému a desátému dítěti v jeho rodině. Syslíků, jak si říkají. Vlastní potomky Ivo s Danielou nemají, rozhodují se proto rozdávat lásku, křídla pro budoucnost i kořeny pro minulost těm opuštěným.

„Nejprve jsme uvažovali o adopci válečného sirotka z bývalé Jugoslávie, ovšem to by znamenalo stěhování do Chorvatska,“ vzpomíná Ivo. Bývalý horník, štajgr v dopravě na šachtách ve Sviadnově a Staříči, jehož havířskou kariéru končí úraz nohy. Působí pak v neziskovce „Přístav Oldřichovice“, momentálně je v Diakonii Apoštolské církve.

„Žena je skutečně pěstounka na plný úvazek placená státem. Ale bez dotování z mé mzdy se rozpočet domácnosti samozřejmě neobejde,“ pokračuje Ivo s tím, že nedělá až zas tak velký rozdíl mezi dvěma a osmi dětmi v domácnosti. Nicméně na poslední valorizaci příspěvků pro rodiny s osvojenými dětmi si jaksi nedokáže vzpomenout…

„První byla Míša z mosteckého dětského domova, dnes má, holka, třicet,“ vzpomíná pěstoun. Dospělým a samostatným „Syslíkům“ vylétávajícím z hnízda (kdysi domku v Janovicích, později bytě ve Frýdku-Místku) je mezi třiadvaceti a osmatřiceti lety. Žijí s vlastními rodinami, ale i sami. Všichni nadále zůstávají s Ivem a Danielou v kontaktu.

„Více dětí se zabaví samo, najdou si hry a udělají program. S jedináčkem to musí být horší,“ míní pěstoun. Na jedné rodičům více rukou také pomáhá s domácími pracemi a úklidem. Na druhé se ztíží organizace rodiny, je třeba rozvoz na kroužky či tréninky – k tomu mají „Syslíci“ svého času mikrobus. Teď už stačí rodinné sedmimístné auto.

„Obrovské hrnce jsme vyměnili za menší,“ konstatuje Ivo, v jehož domácnosti nejsou děti dočasně. Nýbrž až do doby, kdy se o sebe dokážou sami postarat. Prvních osm není během života u „Syslíků“ ani ve spojení s biologickými příbuznými. V dospělosti k nim ovšem některé cestu nacházejí a budují s nimi postupně i docela hezké vztahy.