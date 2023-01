Strážníci to měli jako na dlani: Mladý muž šmejdil podchodem, při tom se choval jako pod vlivem pervitinu či duševního onemocnění, nahlížel do odpadkového koše, nakonec převrátil a zničil piano. A okamžitě byl chycen.

Podle dostupných informací se toho dopustil sedmadvacetiletý muž zbavený svéprávnosti, za něhož teď jedná soudem určený opatrovník. Vandala čeká postih přinejmenším za přestupek proti majetku.

Z městské příspěvkové organizace Kultura F≈M sice k jeho osobě nic bližšího neuvedli, nicméně potvrdili, že se chystá omluva. „Ano, kontaktovali nás z tohoto důvodu. Rádi by pro nás natočili i video v tomto duchu. Sdělili jsme, že ho mají zpracovat, zaslat oficiálně do e-mailové pošty a my ho posléze zveřejníme na našem webu i na sociálních sítích,“ informovala Michaela Kokešová Kocourková za její produkci a marketing.

Město obratem po rozbití piána vydalo výzvu, že poptává od dárců jiné. „Nabídek se nám sešlo okolo deseti a velice za ně děkujeme. Některé nástroje nebyly vhodné, ale jedno jsme vybrali hned, dnes už je na původním místě v podchodě v Místků. Další vybereme pro umístění do Národního domu a zbytek po domluvě s jejich majiteli nabídneme dále veřejnosti pravděpodobně jen za odvoz,“ uváděla produkční z Kultury F≈M.

„Jste skvělí a tleskám,“ vzkázal směrem k ochotným dárcům Petr Korč, primátor Frýdku-Místku. V tomto městě se piana objevily na veřejnosti v letech 2015 a 2018, jedno je v „křížovém“ podchodě v místecké a druhé v podchodě pod nádražím v jeho frýdecké části. Kulturní pracovníci zmapovali, že využívanější je to u železnice, na obě také chodívá hrát pravidelně několik hudebníků. A rovněž jsou třeba co čtvrtletí naladit.

„Tak, já osobně chodívám zahrát často, i jako muzikant věnující se hudbě profesionálně. Sice mám doma elektrický klavír s úhozem a za možnost zabrnkat si na klasický klavír i venku jsem rád,“ nechal se slyšet místní pianista Ladislav Kokesch. Nový nástroj v Místku také hned vyzkoušel a lidé se opět zastavovali. Piano je sice „pod kamerami“ strážníků, ale kulturní organizace raději jeho stoličku přikurtovala řetězem.