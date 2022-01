Vánoční stromek k popelnici? Zákon vyvolal zmatek a hněv napříč městy v regionu

Onen původní výrok přesně zněl: „Moje vnitřní přesvědčení je komunistické, ve smyslu původním (demokratickém).“ V kandidátském projevu místo slova komunismus použila větu: „Moje sdílení utopického snu o demokratické, kooperativní a vzájemné společnosti.“

Kritika z řad spolustraníků

Jedním z jejich velkých kritiků byl před sobotní volbou předsedy Pirátů bývalý člen nejužšího vedení Pirátů a exposlanec za tutéž stranu Mikuláš Ferjenčík, který ji pranýřoval za to, že se otevřeně přihlásila k ideám komunismu.

„Nebojíš se, že debata, která se po tvém případném zvolení rozjede, Piráty definitivně pohřbí? Minimálně některá média tento příběh rozjedou a jsem si jistý, že naši příznivci si s tím na sítích nebudou vědět rady,“ ptal se Jany Michailidu na pirátském fóru.

„Ne, nebojím se, že moje případné zvolení do republikového předsednictva by mohlo Piráty pohřbít. Jsem ve straně bezmála 10 let, přičemž moje přesvědčení je stále stejné. Nade vše ostatní ctím společenský konsenzus (demokracii),“ zněla její odpověď.

Klusová: Pirátům to nepomohlo

Přiznání Pirátky Jany Michailidu k silně levicové politické orientaci mnohé zaskočilo, přestože nebylo nové. S tím přišla při nějaké příležitosti už loni v září. Nicméně novináři se jejích slov chytli a slovo komunismus se ve spojitosti s kandidátkou Michailidu skloňovalo v médiích několik dnů až do sobotních voleb nového předsedy Pirátů.

Sehnat vyjádření samotné Jany Michailidu se nepodařilo. Na telefon ani kontakt na sociální síti nereagovala.

Kauzu kolem ní a jejích výroků o komunistickém uspořádání světa tak zatím pro Deník okomentovala například Zuzana Klusová, zastupitelka Moravskoslezského kraje za Pirátskou stranu. „Janka je levicová intelektuálka, to není nic nového, ale tento její výrok je staršího data. Ona nic takového neprohlásila záměrně v kontextu voleb a ne k volbám. To ale neomlouvá obsah těch slov a Pirátům to uškodilo, protože se už dlouho snaží zbavit se nálepky neolevičáků. Nás spojuje liberalismus. Navíc, kdo Janku zná, tak ví, že to s totalitou nemá co dělat, ona k totalitě netíhne,“ tvrdí Zuzana Klusová.

Witosz: Obhajoba komunismu v Česku je blbost

Ostravský radní David Witosz, který stál po boku Jany Michailidu ve volbách nového předsedy Pirátské strany coby další Bartošův protikandidát, říká, že výrok kolegyně Michailidu byl nešťastný. Na dotaz, proč se vynořil právě těsně před volbami, přestože byl staršího data, odpověděl: „Raději bez komentáře“.

Za velké mínus považuje to, že diskuze byla plytká a závěry se udělaly příliš rychle. „Ono to není jednoduché téma a je to spíše na širší filosofickou debatu. Mrzí mě úroveň a způsob, jakým se to celé prezentovalo, podle mě to bylo takové ‚pálení čarodějnic‘,“ hájí kolegyni Michailidu Witosz.

„Nicméně si myslím, že obhajoba komunismu v kontextu české historie je trochu blbost. Ale zastat se bližního svého, to je pro změnu humanismus,“ dodává Pirát David Witosz.

Opustí Michailidu Piráty?

Podle Zuzany Klusové přiznání Jany Michailidu o sdílení komunistických idejí se projevilo i u sobotních voleb. „Výsledek ukázal, že se od ní členstvo kvůli tomu výroku distancovalo. Dokonce jsem někde četla, že uvažuje o odchodu ze strany. Je to škoda, protože Jana udělala za deset let u Pirátů spoustu práce. Na druhé straně Piráti volili spíše pravicově orientované kandidáty, kteří se vůči Jance vymezili. Vcelku pochopitelně tak zřejmě chtěli dát najevo, že už si nemůžeme dovolit mít ve vedení lidi, kteří si neuvědomí, co může nějaké jejich prohlášení způsobit,“ říká Zuzana Klusová.

Už není ve vedení strany

Po mediální masáži Jany Michailidu za výroky o jejích komunistických idejích, ukončila svůj sobotním předvolební proslov v Pardubicích takto: „Na závěr bych chtěla říct, že mě velice mrzí, že moje sdílení utopického snu o demokratické, kooperativní a vzájemné společnosti způsobilo mnoha lidem velkou negativitu v jejich životech,“ řekla a vyhnula se slovu komunismus.

Jana Michailidu je členkou Pirátské strany od roku 2012. V lednu 2014 byla zvolena třetí místopředsedkyní strany a po rezignaci Ivana Bartoše na post předsedy se v červnu 2014 stala dokonce na tři měsíce úřadující předsedkyní strany. V sobotní volbě předsedy vypadla už v prvním kole s 285 z 948 možných hlasů a na post místopředsedkyně se jí rovněž dosáhnout nepodařilo.