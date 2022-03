Jak byste jako starostka popsala, charakterizovala Písek? Obec Písek, která má v současnosti zhruba 1900 obyvatel se nachází v oblasti nejvýchodnějšího výběžku Moravskoslezského kraje, v Jablunkovské brázdě, kde se rozkládá na ploše 1545 ha. Severní strana obce zasahuje do pásma Slezských Beskyd s nejvyššími vrcholy Kyčera (900 m) a Velký Stožek (978 m). Po jejich hřebenech prochází hranice s Polskem. Jižní hranici obce tvoří rovněž horský masiv, Jablunkovské mezihoří s dominantní vyhlídkovou horou Gírovou (840 m). Středem údolí, a tím i středem obce protéká řeka Olše, která pramení v Polsku u Koniakowa. S činností toku Olše je úzce spjat i vznik názvu naší obce. Řeka v minulosti protékala obcí Bukovec hlubokým korytem a na území Písku vtékala do mělkého koryta a tím se stávalo, že se při jarním tání rozvodnila a zanechala zde bohaté nánosy písku a štěrku, který se používal jako stavební materiál. Tyto po povodňové nánosy byly bohaté do doby regulování toku řeky Olše, ke kterému došlo na počátku osmdesátých let minulého století. Obklopuje nás úžasná příroda. Můžeme říct, že jsme zelenou obcí s ideálními možnostmi pro turistiku. Žijí tady klidní a milí obyvatelé, funguje spolkový život. V obci je vybudována základní infrastruktura. Myslím, že je to vlídné místo k žití.

Je Písek něčím výjimečný či originální v porovnání s jeho okolím?

V lokalitě naší obce byl zjištěn v roce 1990 hlubinným vrtem výskyt ložiska geotermální vody a v ní rozpuštěného zemního plynu. Vrt se původně prováděl za účelem prozkoumání, zda se v dané lokalitě nenachází ložisko ropy. Ve vrtu, jehož konečná hloubka je 3 222 m bylo realizováno 9 čerpacích zkoušek za účelem ověření přítoků ložiskových médií. V intervalu 3 222 – 3 079 byl ověřen aktivní přeliv mineralizované vody typu NaCl, sycené zemním plynem se zvýšených obsahem bromidů a jodidů. Teplota vody na ústí vrtu je 43 stupňů Celsia. Pokud by se uvažovalo o komerčním využití vrtu, bylo by třeba realizovat dlouhodobou čerpací zkoušku. Tato zkouška je technicky i finančně hodně náročná. Z tohoto důvodu voda odpočívá pod zemí a čeká na svoje případné využití.

Starostka Písku Věra Szkanderová.Zdroj: Deník/Jan Smekal

A jak se v Písku žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?

V obci funguje základní škola pro první až devátou třídu a dvě mateřské školy. Jedna z nich je úplně nová, dětem začala sloužit v září 2019. Celkem tato zařízení navštěvuje 332 dětí. V roce 2020 byla vyměněna střecha nad tělocvičnou, kde dlouhodobě zatékalo. V minulém roce jsme za víc jak 10 mil. Kč zmodernizovali odborné učebny. Myslím, že žáci i učitelé mají důstojné zázemí pro vzdělávání. Obec Písek je víc jak ze 60 procent odkanalizovaná. Kolem krajské cesty, která vede celým Pískem je vybudován chodník. V obci se průběžně opravují místní komunikace, mostky. Po rekonstrukci je i obecní vodojem. V minulém roce byl posílen zdroj pitné vody 2 vrty. V obci je nové veřejné osvětlení. Je zde vybudován dětský park s herními prvky. Po rekonstrukci je hasičská zbrojnice včetně sálu, který využívají spolky i obec. Jednotka sboru dobrovolných hasičů byla vybavena novým dopravním automobilem a novou cisternou, s kterou jsou hasiči schopni dovážet pitnou vodu v období sucha do soukromých skupinových vodovodů. V obci je fotbalové hřiště. Hodně dětí se sdružuje ve Sboru dobrovolných hasičů a Fotbalu Písek. Občané dlouhodobě poukazují na velmi špatný stav budovy obecního úřadu a zázemí pro sport a kulturu (Sokolovny). Bohužel, pořád něco dostává přednost. Ať už to byla kanalizace, chodník, vodovod, škola, školka apod. V obci chybí multifunkční hřiště. Senioři by určitě uvítali i domov s pečovatelskou službou.

Když byste měla někoho pozvat do Písku, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může tato obec návštěvníkům nabídnout?

Především krásnou přírodu. Obec Písek je výchozím místem mnoha turistických toulek. Významnou lokalitou obce je přírodní rezervace Plenisko, jejíž území je chráněno již od roku 1922 a za rezervaci bylo vyhlášeno 4. 7. 1956. Jedná se o pozůstatek jedlobukového karpatského pralesa typického pro tuto oblast. Četné jsou staré jedle, buky, javor klen a smrky. Za zmínku určitě stojí wellness hotel Bahenec, který nabízí ubytování v rodinném hotelu, kde můžete relaxovat, odpočívat a také vyzkoušet wellness procedury. Byly zde založeny první pivní lázně v ČR. Jedná se o výjimečnou proceduru s léčivými účinky, jejíž součástí je finská sauna, koupel v dřevěných kádích s přísadami, ze kterých se vaří pivo, regenerace organismu na lůžku z ovesné slámy. Samozřejmostí je konzumace piva. Okolní příroda nabízí možnost krátkých vycházek do přírody i turistických výletů. Právě z Bahence vede stezka na polský Stožek. Právě tato trasa je mojí nejoblíbenější.

Obec Písek pořádá každoročně první sobotu v září Písecké dožínky včetně dožínkového průvodu a dožínkového obřadu. Všichni jste na tuto událost srdečně zváni. Návštěvníci si připomenou kulturu našich předků, ochutnají regionální kuchyni a místní dobové speciality.

Když bychom se podívali rok zpátky, celý svět se potýkal s epidemií koronaviru. Jak jste se s touto nákazou vypořádali u vás v Písku?

Když epidemie začala, neměli jsme žádné pokyny. Nikdo nevěděl, co bude, co dělat. Jako všude jinde jsme sháněli materiál, šili roušky a rozdávali je. Tři týdny jsme se věnovali jen tomuto. Obecní úřad ale fungoval po celou dobu pandemie. Úplně jsme jej neuzavřeli. Občané si mohli u nás cokoliv vyřídit, už tak byli v prvopočátku docela vyděšeni. Jsme rádi, že je to za námi. Lidé z toho byli hodně unavení. Chybí jim scházení se, na psychiku to nemělo dobrý vliv. Tady na úřadě jsme si onemocněním prošly všechny, některé i dvakrát. Je tady velký pohyb lidí, protože v budově úřadu je umístěna i Pošta Partner, kterou provozujeme. Přežily jsme to bez následků a fungujeme dále. A to je hlavní.

S ruskou invazí na Ukrajině se strhla obrovská vlna solidarity mnoha lidí. Dotkla se tato situace nějak obyvatel Písku? Případně chystá se obec nějak pomoct lidem prchajícím před válkou?

Řeším to s chladnou hlavou. Jsem ve spojení s Charitou Jablunkov. O jejich zaměstnancích můžu říct, že jsou velmi schopní. Organizují pomoc Ukrajině na velmi profesionální úrovni, jsou znalí prostředí a hlavně potřeb pomoci. Na účet Charity ČR zastupitelstvo obce Písek schválilo zaslání 50.000,- Kč . Za tyto peníze jsou nakupovány potřebné věci pro lidi, kteří zůstali na Ukrajině. Rekreační střediska Bahenec a Oáza nabídla možnost ubytování pro ty, kteří to budou potřebovat. Rovněž některé rodiny nabídly ubytování uprchlíkům z Ukrajiny. Naše škola je připravena začlenit do školního kolektivu příchozí děti. Učit je češtinu formou hry. Ve škole proběhla materiální sbírka pomoci lidem prchajícím před válkou. Vznikla na popud jednoho z deváťáků. Žáci se aktivně podíleli na organizaci této sbírky. Je dobře, že jim vzniklá situace není lhostejná a jsou ochotni pomáhat. Moc si toho vážím a docela mě to i mile překvapilo. Myslím, že pomáhat bude zapotřebí dlouhodobě, obec je proto nachystaná v případě potřeby pomoci, jak materiálně, tak finančně.

Jaké jsou plány Písku dál do budoucnosti? Chystají se v něm nějaké významnější investice?

V letošním roce budeme rekonstruovat budovu, kterou se nám podařilo koupit v roce 2020. Nachází se v ní obchod s potravinami, květinka a 2 byty. Rekonstrukcí vznikne 6 bytů a zůstanou zachovány obě prodejny. Tuto investici bychom chtěli zahájit začátkem dubna. Výběrové řízení na zhotovitele se chýlí ke konci. Dále nás čeká rekonstrukce tři místních komunikací, na kterou máme vyčleněno deset milionů korun, ale může se stát, že nám to nebude stačit. Už dlouho máme připraven projekt Revitalizace odstaveného ramene Olše v obci Písek. Jedná se o bývalé koryto toku, které je značně zaneseno sedimenty. Součástí obnovy vodního prvku je jeho rozšíření a modelace dna i břehů tak, že vzniknou tůňky. Účelem projektu je obnova vodního biotopu umožňující život vodních, rostlinných i živočišných organismů závislých na vodním prostředí. Bude zde vybudována stezka pro pěší, která tuto lokalitu zpřístupní veřejnosti. Celá stavba je doplněna jednoduchým mobiliářem tak, aby občané zde mohli trávit chvilky odpočinku. Chystá se projektová dokumentace pro provádění stavby na rozšíření kanalizace a intenzifikaci naší nejstarší čistírny odpadních vod. Na tuto akci již máme stavební povolení. V letošním roce bychom chtěli podat žádost o dotaci. Na kanalizaci by měla navazovat výstavba obecního úřadu, kde bude kromě kanceláří a zasedací místnosti, také pošta, knihovna a ordinace praktického lékaře a zubaře. Jsme ve fázi projektové dokumentace pro stavební povolení. Chystá se projektová dokumentace pro stavební povolení na Výletiště. Jedná se o vybudování zázemí pro kulturu a sport. Je to výčet těch nejdůležitějších a největších projektů. Uvidíme, jak se bude dařit a co se podaří naplnit.