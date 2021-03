Pivovar Koníček z Beskyd navzdory krizi investuje, vylepšuje a chystá oslavy

/FOTOGALERIE/ Letos to bude 15 let, co vojkovický pivovar Koníček uvařil první pivo. Vznikl jako jeden z prvních minipivovarů. Za dobu své existence si získal spoustu příznivců. Momentálně nezažívá lehké období stejně jako všechny ostatní výrobní podniky, kde jejich odběratelé jsou převážně v oblasti gastronomie.

Majitel pivovaru Koníček Mojmír Velký s dcerou Šarlotou. | Foto: archiv Pivovaru Koníček

„Momentálně jdou všechny investice do technologií. Neustále se rozšiřujeme. Vymýšlíme nové věci. Naší největší novinkou je nealkoholické pivo Osel, což je jedna z nejnáročnějších věcí, pokud jde o vaření piva,“ uvedl Tomáš Peřina, obchodní zástupce pivovaru Koníček. Jak se do Paskova vrátilo pivo. Začínal jsem v garáži, vzpomíná majitel pivovaru Přečíst článek › „Loni si pak obrovskou investici vyžádala stáčecí linka, díky které jsme mohli pružně reagovat na protiepidemická opatření vlády. Zákazníkům tak nyní pivo distribuujeme hlavně v pet lahvích a ve skleněných lahvích. Dobře se ujala služba Pony expres, kdy umíme lidem pivo přivést až ke dveřím,“ pokračoval Peřina s tím, že pivovar nyní umí následně využívat pomocí rekuperace CO2, který je vedlejším produktem piva. Koníčkův dvůr, Vojkovice.Zdroj: Deník/Jan Smekal Lepší chuť pro nealkoholické nápoje „Sytíme s ním naše nealkoholické nápoje, čímž docilujeme lepší chuť. Maximálně se snažíme využívat přírodní zdroje. Všechna naše piva jsou nepasterizovaná.“ Pivovar Koníček má stálou nabídku piv. Krom ní pak funguje také, dnes již populární, pivní menu, ve kterém nabízí určitý speciál vždycky po dobu dvou týdnů. Pojďte navštívit Beskydský pivovárek v Ostravici. Brzy bude slavit Přečíst článek › „Letos jsme už měli kupříkladu Tříkrálový speciál, kterým jsme se podíleli na Tříkrálové sbírce, která byla hodně omezená, když se lidi nesměli potkávat osobně. Z Každé prodané pet lahve šlo třicet korun na charitu. Dohromady jsme takto vybrali 23 190 korun. Bylo příjemné, že jsme i v takto složité době dokázali pomoct charitě,“ poznamenal Tomáš Peřina, který zároveň upozornil, že současná situace je nejen pro pivovar Koníček velice náročná a složitá. „Vláda nesmyslnými opatřeními zabíjí gastronomický průmysl. Ztráty, které nastaly, nejsme schopní dorovnat. Trh není nafukovací. Základ našeho prodeje tvořily hospody, které jsou zavřené. Částečně nás zachránila poptávka po pivu v pet lahvích,“ přiblížil Peřina. Češi jsou národem pivařů K oslavě patnácti let fungování chystají ve Vojkovicích výroční speciál, který bude překvapením. „Kromě vaření piva se věnujeme i výrobě uzenin, medoviny, ovocných šťáv a limonád. Kdo si chce sám vyzkoušet vaření piva, může si udělat vlastní várku v našem Koňovárku. Zaměřujeme se také na sportovní aktivity v koňofitku. Máme tady i restauraci a stylový pivní sklípek, nicméně teď je všechno zavřené. Nezbývá nám nic jiného, než čekat, až se situace zlepší, abychom lidem opět umožnili pivní turistiku,“ řekl Peřina s tím, že Češi jsou národem pivařů. Den otevřených vrat v pivovaru Koníček.Zdroj: archiv Pivovaru Koníček „Mnoha lidem už chybí posezení s přáteli a kamarády v příjemné hospůdce. Tak jako Francouzi a Italové popíjejí víno, tak Češi jsou zvyklí chodit na pivo. Od mnohých slyšíme, že tak jako dětem chybí sociální kontakt ve škole, tak dospělým zase možnost posedět si v restauraci, hospodě nebo na jaře a v létě někde na zahrádce,“ upozornil Peřina. Káva a pivo nejdou úplně k sobě. V Albrechticích ale mají své základny Přečíst článek › Koníček je pak známý také tím, že se účastní různých akcí a některé i sám pořádá. „Loni se lidem hodně líbil Točko kapp, což je závod na 10 kilometrů s točkami, na kterých je plný pivní sud. Dohromady soutěžilo třiadvacet tříčlenných týmů. K tomu jsme měli také sprint s kolečky i zábavu pro děti. A protože šlo o recesistický závod, tak se nezávodilo jen na čas, ale také o to, kdo bude mít nejlepší kostým,“ popsal Peřina a dodal, že loni se uskutečnil také den otevřených vrat. A jaké jsou plány pro nejbližší budoucnost? „Chystáme nějaké akce, ale nevíme, co nám povolí, byť nápadů máme hodně. Nikdo ale nyní neví, které z nich zrealizujeme,“ uzavřel Peřina.

Investujte do svého zdraví. Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu