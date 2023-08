Nejen zábavou a pivem živ je člověk, a proto si mnozí návštěvníci sobotního Radegast dne v Nošovicích nenechali ujít prohlídku pivovaru. Bylo toho k vidění dost.

Radegast den. Nošovický pivovar přivítal tisíce fanoušků toho nejvíce hořkého piva, 26. srpna 2023, Nošovice. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

V malých skupinkách vyráželi lidé na prohlídku vždy po 15 minutách a v doprovodu zaměstnanců pivovaru v rolích průvodců se dozvěděli něco o historii pivovaru, který si v roce 2021 připomněl 50 let od zahájení provozu. To nejzajímavější je čekalo v jednotlivých provozech, které si mohli prohlédnout, dozvěděli se, jak se pivo vyrábí, co je k tomu zapotřebí.

Největší atrakcí kromě závěrečného ochutnání pivní speciality Radegast Futur z vody získané ze vzduchu, byla prohlídka lahvovny, nové plechovkové linky a balírny přepravek s lahvemi a palet s plechovkami. Jak prozradila průvodkyně Adéla, lahvovací linka v nošovickém pivovaru dokáže za hodinu naplnit 55 tisíc půllitrových lahví. Plechovková linka zase za hodinu vyrobí asi 60 tisíc plechovek s pivem.

Radegast den v Nošovicích - návštěvníky zkropil déšť, i tak byl zájem velký

Absolutním návštěvnickým hitem je pak prohlídka nového skladu, kde neuvidíte člověka, a samy jezdí v něm a manipulují s paletami vysokozdvižné vozíky, které jsou řízené počítačem. „Neskutečné, připomnělo mi to film Marečku, podejte mi pero!, jak tam stavěli tu automatickou továrnu budoucnosti,“ řekla Karel Walíček z Bílovce.

Radegast, Birell i Gambrinus se vaří pod Beskydami

Nošovický pivovar patří pod Plzeňský Prazdroj a kromě značky Radegast se v podniku pod Beskydy vaří také značky Gambrinus, Velkopopovický kozel a Birell s pivní i ovocné variantě. Po modernizaci, která v Nošovickém podniku proběhla před pár lety, je pivovar Radegast jedním z nejmodernějších pivovarů v Evropě.

Oslavenec dne? Radegast! Před 50 lety uvařil první hořkou várku muž z Karviné

A to i instalaci nové plechovkové stáčecí linky v roce 2020, na níž se už po třech měsících provozu stočilo 100 tisíc hektolitrů piva. Na nové plechovkové lince se stáčí pivo do čtyř druhů plechovek od 330 ml až po 550 ml. Linka je určena zejména pro ležáky a výčepní piva značky Radegast nebo nealkoholické pivo Birell a jeho ochucené alternativy.

V prostorách, kde funguje nové linka, býval sklad, který se už plně automatizovaný musel vybudovat zcela nový. V něm operuje 16 robotizovaných vysokozdvižných vozíků, které automaticky řídí skladování a manipulaci s paletami v objektu skladu.

50+1 rok pivovaru Radegast. Nošovické pivo chutná už více než půl století

Plzeňský Prazdroj, jehož je pivovar Radegast součástí, v loňském roce zaznamenal po dvou covidových letech, kdy jeho prodeje klesaly, růst. V Česku prodal celkem 7,3 milionu hektolitrů piv, tedy o téměř 12 procent víc než v roce 2021. Dařilo se všem jeho hlavním značkám.