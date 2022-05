V Ostravě tuto „magickou“ metu jako první překročila Pizza Coloseum, a to už v loňském roce, kdy většina podniků ještě zuby nehty držela pivo na ceně začínající číslovkou čtyři. S rostoucí inflací už to ale nebylo dál možné ani jinde.

Ve vyhlášené plzeňské restauraci U Rady plzeňskou dvanáctku aktuálně čepují za 51 korun, což je o pět korun více než před rokem a o tři koruny více než v nedávných měsících. Zároveň je to však o pár korun méně než v některých dalších podnicích. V „Puorce“ je plzeň nyní k dostání za 54 korun, což je u plzeňského piva v regionu dnes nejčastější cena.

„Energie, personál, platy, všude šly ceny hodně nahoru, u piva ji ostatně navýšil i samotný pivovar. I bez toho bychom museli zdražit, byť třeba o několik korun méně,“ říká provozní restaurace Slezska P.U.O.R. Martin Košťál, podle něhož zákazníci zvýšenou cenu piva výrazněji nekomentují. „Každý patrně ví, co se děje, takže nutnost pochopili. Důležité je, že se lidé po covidu vrátili zpátky do restaurace ve zhruba stejném počtu jako před pandemií,“ těší provozního „Puorky“, kde zdražili nejcitelněji, před rokem tam bylo pivo o sedm korun levnější.

Kvalita zdražení přebije

Srovnatelná je situace – včetně návratu štamgastů – i ve vyhlášené havířovské restauraci U Příborů, kde se rovněž čepuje za čtyřiapadesát korun.

„Všechno se zdražuje, plzeňského piva se u nás měsíčně prodá ze všeho nejvíce, takže ten rozdíl pro nás byl velká částka,“ říká majitel Vojtěch Příborský, který zátěž rozložil i na bedra zákazníků. „Pro zákazníka je to také citelnější navýšení, nicméně máme jedno z nejlepších piv v kraji, takže jsme se tohoto kroku nebáli,“ míní Příborský, jehož rovněž těší větší návrat lidí do restaurace.

Šalamounsky pak cenu plzeňského piva vyřešili v opavské Plzeňce, kde ji vizuálně drží pod padesátikorunovou hranicí. Pivo tam stojí netradičních baťovských 49,90 koruny.

„Je to moje recesní cena, dosud jsme jako Plzeňka diktovali cenu piva v Opavě, když jsme zdražili, následovali nás ostatní. Pivovar nyní zdražil o 1,20 koruny, já o 1,90, což mi přijde adekvátní,“ vysvětluje majitel Vlastimil Arleth. Ostatní tak buďto budou pivo téměř dotovat, případně trik zkopírují, anebo Plzeňka zůstane jediná s plzeňským pivem, kdo ho bude ve městě držet pod magickou padesátkou – alespoň vizuálně či při platbě kartou.

Tradiční mimopražské ceně plzeňského piva přes padesát korun se ale v další fázi roku patrně nevyhnou ani v Plzeňce, kde za poslední rok zdražili téměř o čtyři koruny.

„Naštěstí máme opačný poměr tržeb, více nám vydělá kuchyně, proto jsme na pivu nemuseli nastavovat hned nejvyšší, přitom stále ještě stále férovou cenovku,“ vysvětluje Arleth, jehož především těší, že jsou lidé zpátky v restauraci a tržby na předcovidové úrovni.

Vývoj ceny plzeňského piva v Moravskoslezském kraji



Restaurace Plzeňka, Opava – 49,90 Kč (loni na podzim 48 Kč (plus 1,90 Kč), na jaře 46 Kč (plus 3,90 Kč)



Restaurace U Rady, Moravská Ostrava – 51 Kč (loni na podzim 48 Kč (plus 3 Kč), na jaře 46 Kč (plus 5 Kč)



Restaurace U Příborů, Havířov – 54 Kč (loni na podzim 49 Kč (plus 5 Kč), na jaře 48 Kč (plus 6 Kč)



Restaurace Slezska P.U.O.R., Moravská Ostrava – 54 Kč (loni na podzim 49 Kč (plus 5 Kč), na jaře 47 Kč (plus 7 Kč)