Do plné pohotovosti uvedli své dílenské kapacity provozovatelé pneuservisů z Frýdeckomístecka. Sezona přezouvání na zimní „gumy“ se přiblížila.

Pneuservisy FM, 10. 10. 2023. | Video: Deník/Radek Luksza

A někde už dokonce začala. Třeba v Tire and Geometry v Nových Dvorech-Kamenci, kde potvrzují že mají fofry, nestíhají a zůstane to tak nejspíš až do konce roku.

Sezona se rozjíždí i v Pneu Plus poblíž místeckého centra. „U nás? Dneska deset aut, zítra čtyři objednávky,“ popsal vedoucí Jiří Žídek. Během druhého říjnového týdne budou mít na dílně podle jeho odhadu třicet, čtyřicet aut. „Ještě se to nezdá akutní. Lidi ví, že má být teplo a zatím čekají,“ uvažuje.

Nejvíce spěchají s přezouváním uživatelé vozů na leasing, kteří mají ve smlouvách, že musí mít do začátku listopadu zimní pneumatiky. „Nemohou riskovat vyjet bez nich. Na dálnici na Vysočině by na letních ani nesměli,“ upozornil vedoucí Pneu Plus.

V Pneuservisu a autoservisu 597 v Příborské ulici mají první objednávku v pátek. "Je to služební fabie statistického úřadu. A další dva lidé volali a zjišťovali, jak jsme na tom. Ale sezona ještě nezačala,“ uvedl zdejší personál.

Potvrdil to i Vladimír Klimánek z Dobrých gum v nedalekých Zelinkovicích: „Najíždět to začne teprve po dvacátém.“ Pneuservis, kde pořídili pomocné rameno na přezouvání až čtyřiadvacetipalcových kol, bude řešit rezervace hlavně přes telefon. Denně obslouží v průměru patnáct motoristů.

„U nás přezouváme jenom auta, která k nám jezdí na servis. Jiná prakticky nebereme,“ upozornil Stanislav Peška z firmy Speed. Nejdráže podle něj vyjdou zimní gumy u vozů s velkými dvaceti- a vícepalcovými disky a pneumatikami run-flat. Řidič za službu zaplatí i dvě tisícovky.

Dr. Cars, autoservis a pneuservis skrytý za frýdeckomísteckým centrálním hřbitovem, o sobě říká, že je nejrychlejší a nejlacinější v okolí. „Ale samozřejmě záleží na rozměru a typu gumy. Na kolo s čínskou pneu dám klidně sto gramů závaží. Michellinka, na tu od patnácti do třiceti gramů. Ona levná poslouží stejně, ale vyvážení bude dražší,“ popsal jeden z mechaniků. Podle jeho mínění sezona přezouvání vypukne naplno tak od 25. října.

Pneuservis Frýdek-Místek Dr. Car, Nové Dvory – Podhůří 2019

Cena za přezutí: od 600 (disky průměru 13“ a 14“) po 1000 Kč (dodávky do 3,5 tuny)

Cena za uskladnění letních pneumatik přes zimu: 600 až 700 Kč podle velikosti

Otevírací doba pneuservisu: od 8 do 15 hodin

Pneu Plus, J. Opletala 684, Frýdek-Místek

Cena za přezutí: například 1019 Kč (za disky 13“ a 14“) a 1366 Kč (za disky 15“ a 16“)

Cena za uskladnění letních pneumatik přes zimu: podle rozměrů, 1,38 Kč za den a kolo za pneumatiky do 17“ a 1,50 Kč za den a kolo za pneumatiky od 17“ výše

Otevírací doba pneuservisu: od 8 do 16 hodin od pondělí do pátku, v sezoně plánují i v sobotu od 8 do 11 hodin

Dobré gumy, Příborská 2392, Zelinkovice

Cena za přezutí: podle rozměru a typu disků od 750 po 1500 Kč

Cena za uskladnění letních pneumatik přes zimu: neuskladňují

Otevírací doba pneuservisu: od 8 do 16 hodin pondělí až pátek, soboty po telefonické domluvě od 8 do 12 hodin

Autoservis Speed, Nové Dvory – Podhůří 3609, Frýdek-Místek

Cena za přezutí: od 1000 do 1600 Kč podle druhu a rozměrů kol, dvaceti- a vícepalcové runflaty vyjdou i na 2000 Kč

Cena za uskladnění letních pneumatik přes zimu: 500 Kč

Otevírací doba pneuservisu: od 8 do 16 hodin od pondělí do pátku

Pneuservis a autoservis 597, Příborská 597, Frýdek-Místek

Cena za přezutí: 900 Kč

Cena za uskladnění letních pneumatik přes zimu: neuskladňují

Otevírací doba pneuservisu: od pondělí do pátku od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin

Euromaster pneuservis Rudná, Rudná 32, Ostrava

Cena za přezutí: 900

Cena za uskladnění pneumatik: 500 Kč

Otevírací doba: Po-Pá 7-16.30 hod., So 8-11 hod.

RájPneu, K+K, Hlavní 1610, Šenov

Cena za přezutí: od 790 (16“) do 1105 Kč (17“) ocelové disky. ALUdisky: od 1055 (16“) do 1895 Kč (22“)

Výměna kola z osy na osu: od 370 do 775 Kč

Cena za uskladnění letních pneumatik přes zimu: 1,25 Kč za den

Otevírací doba pneuservisu: Po - Pá od 8 do 17 hodin,

Pneuservis nemá rezervační systém. www.rajpneu.cz