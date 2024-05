K závažné dopravní nehodě došlo dnes v odpoledních hodinách v Třinci. Na místo události byl vyslán i vrtulník Letecké záchranné služby z Ostravy.

Po střetu motocyklu s automobilem utrpěla žena vážné zranění. Ilustrační foto. | Foto: se souhlasem ZZS MSK

Týmy záchranářů zasahovaly dnes, ve čtvrtek 16. května odpoledne, u vážné dopravní nehody na Frýdecko-Místecku. Po čtrnácté hodině bylo krajské zdravotnické operační středisko informováno o střetu motorky a osobního auta v Třinci. Na pomoc byla ihned vyslána třinecká lékařská posádka i letečtí záchranáři z Ostravy.

„Sedmatřicetiletá žena, která na motocyklu cestovala, utrpěla vážná poranění, a to v oblasti horní končetiny a pánve. Záchranáři ji zajistili pánevním pásem, uložili do podtlakové matrace, podali kyslík, infuzní roztoky a léky. Vrtulník ji následně šetrně transportoval do ostravské Fakultní nemocnice," sdělil za moravskoslezské záchranáře mluvčí Lukáš Humpl.