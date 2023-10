V souvislosti s dočasným znovuzavedením kontrol na státní hranici se Slovenskou republikou policisté zadrželi během pár dnů už 56 migrantů. Těžko domýšlet, kolik jich do Česka prošlo už před těmito kontrolami.

Policejní kontroly na hranicích se Slovenskem nesou své ovoce. | Foto: se svolením PČR

„Policie přijala opatření, do kterého jsou zapojeny na dvanáctihodinovou směnu přes čtyři desítky policistů zejména z našeho krajského ředitelství, ale výpomoc máme i z Olomouckého kraje a z Ředitelství služby cizinecké policie. V Moravskoslezském kraji kontroly probíhají na čtyřech hraničních přechodech silničních, jednom železničním a také jsme na dalších vytipovaných místech v rámci hranice se Slovenskou republikou. Kontrolujeme tedy celý úsek hranice flexibilním způsobem,“ uvedla mluvčí policie Pavla Jiroušková.

Na rozdíl od minulého roku zde neplatí jakékoliv omezení, hranici je možné překračovat kdekoliv nejenom na vybraných hraničních přechodech.

Na některých hraničních přechodech jsou přítomni také příslušníci Celní správy, kteří zde případně participují policistům při výkonu služby, a to při případné kontrole nákladních vozidel.

FOTO: Další migranti na Frýdecko-Místecku. Řidič dodávky utekl do lesa

„Krátce po znovuzavedení kontrol, několik málo minut po půlnoci, jsme zajistili na hraničním přechodu Šance dodávku s 19 migranty – jednalo se o 16 mužů a tři děti. Řidič, který ještě před policejní kontrolou zastavil vozidlo a z místa utekl. I přes pátrací akci se jej prozatím nepodařilo vypátrat,“ připomněla Jiroušková případ z úterní noci na středu.

Zdroj: Youtube

V podvečerních hodinách ve středu 4. října 2023 se pak situace opakovala s další dodávkou, kdy policisté v prostoru bývalého hraničního přechodu Mosty u Jablunkova zastavovali dodávkové vozidlo, jehož řidič se snažil policejní kontrole vyhnout a ujet. Po několika metrech bylo vozidlo policisty dostiženo, řidič spolu s dalšími osobami vyskočil z auta a začal utíkat. Utíkající osoby byly policisty dostiženy a zajištěny. V dodávce se nacházelo dalších 21 migrantů (z toho 4 děti).

Neviděli jste je? Mohli by být i na Novojičínsku, pátrá po nich policie

Ve čtvrtek 5. října 2023 pak policisté zajistili v krátké době za sebou znovu v Mostech u Jablunkova dvě osobní vozidla, ve kterých řidiči převáželi další migranty. Celkem se jednalo o sedm osob. Řidiči – převaděči byli zadrženi a jsou podezřelí z trestného činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. Se zadrženými řidiči pracují kriminalisté a činí s nimi procesní úkony.

Převaděči riskují a prchají

Další čtyři migranty zajistila policie v ranních hodinách také při kontrole mezinárodního vlaku (dva dospělé a dvě děti).

Opilý Rus bodl v Ostravě muže. Ten odsoudil Putina a podpořil Ukrajinu

V posledních dnech před znovuzavedením kontrol policie informovala o případech, kdy „převaděči“ byli řešeni za jejich protiprávní jednání vazebně. Posledním takovým případem „převaděčství“, který řeší třinečtí kriminalisté, před znovuzavedením kontrol jel z první říjnového den v katastru Mostu u Jablunkova. Řidič nereagoval na znamení k zastavení, hlídku objel a začal ujíždět směrem na Třinec. Policisté jej začali pronásledovat.

Řidič se snažil ujíždět, kličkoval s vozidlem, přejížděl z jednoho jízdního pruhu do druhého a hrozilo převrácení automobilu. Po zastavení z vozidla utekl, byl však policisty dostižen a zadržen. V nákladovém prostoru vozidla se nacházelo 18 osob. Řidič byl kriminalisty obviněn ze zločinu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice a zločinu obecného ohrožení. Kriminalisté podali podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby, který byl akceptován jak státním zástupcem, tak soudem a trestní stíhání je vedeno vazebně. Cizinci hrozí trest odnětí svobody až na 8 let.