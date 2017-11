Počasí ovlivňuje využití třinecké cyklověže

Názory na třineckou cyklověž se liší. Prázdná ale není.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Petra Poláková-Uvírová

Od poloviny října stojí hned vedle zrekonstruované železniční zastávky Třinec centrum BikeTower – cyklověž. Díky ní se už cyklisté nemusí bát o svá kola.

„Od uvedení cyklověže do provozu, tedy od 12. října do konce října, využilo jejích služeb 115 zákazníků. Míra využití je kolísavá a odvíjí se hlavně od počasí,“ uvedla tisková mluvčí Třince Šárka Szlaurová.

„Ovládání parkovacího domu je velice rychlé a intuitivní. Při příjezdu stačí pouze vjet do žlábku ve vstupním modulu a posunout kolo do škvíry ve dveřích. Poté se stiskne tlačítko start na platebním terminálu a kolo již putuje na určené místo. Majitel kola obdrží lístek s čárovým kódem. Při vyzvednutí se lístek vloží do snímače a po zaplacení příslušné částky se kolo automaticky vysune před vstup,“ vysvětlil cyklokoordinátor města Třince Leszek Gryga.

„Cyklověž se podařilo realizovat díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Na stavbu cyklověže získalo město Třinec dotaci ve výši 9,4 milionů korun, což představuje 90 procent způsobilých výdajů,“ dodala Szlaurová.

„Přemýšlíme i nad dalším rozvojem projektu. Věž by se dala využít jako půjčovna kol a elektrokol, pro které by zároveň mohla sloužit jako dobíjecí stanice. A pokud se to podaří a v některém ze sousedních měst by vyrostla další věž, mohli bychom funkci rozšířit o meziměstské sdílení kol,“ řekla starostka Třince Věra Palkovská a dodala, že cyklověž není posledním městským chytrým projektem, který Třinec v blízké budoucnosti čeká. Obyvatelé se tedy mají na co těšit.