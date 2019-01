PASKOV - FRÝDEK-MÍSTEK – Vzdělávat se dá v každém věku. Příkladem může být dvaapadesátiletý František Kotrč z Paskova. Přihlásil se do počítačového kurzu a díky tomu si našel zajímavé zaměstnání.

František Kotrč (vlevo) ukazuje lektorovi Petru Maslákovi stránky svého současného zaměstnavatele. | Foto: René Stejskal

„Co se týká počítačů, měl jsem jen základní znalosti. Dokázal jsem se podívat na internet a to bylo vše,“ vzpomínal František Kotrč. „Nestačilo mi to, takže jsem se společně se svou manželkou, která pracuje jako lékařka, přihlásil do počítačového kurzu ve Frýdku-Místku. Kurz ukončil zkouškou a certifikátem. „Manželka pak poznatky využila ve své praxi. Já po čase přišel o zaměstnání. Vyhrál jsem konkurz ve firmě Ekomat v Dobré, kde byla podmínkou dobrá znalost práce na počítači. Bez absolvování kurzu bych neměl šanci,“ potvrdil František Kotrč. Dnes pracuje na zahraničním obchodním oddělení a zajišťuje dodávky tepelně izolačních materiálů, které Ekomat vyrábí. „Využil jsem také slušnou znalost ruštiny a nyní se učím angličtinu. Místo jsem nezískal jen díky kurzu, roli sehrály i jazykové znalosti a chuť se dále vzdělávat,“ zamyslel se František Kotrč.

„Pořádáme kurzy pro veřejnost v odpoledních hodinách, které si účastníci platí sami. dopoledne děláme kurzy pro lidi evidované na úřadu práce,“ vysvětlil lektor Petr Maslák z Institutu informačních technologií, který sídlí v budově místeckého Komerčního centra.

Ještě před čtyřmi lety byl sám nezaměstnaný. Absolvoval šestiměsíční počítačový kurz, a protože počítače jej „chytily“, začal sám organizovat kurzy. Podařilo se mu získat dotace a vybavit počítačové učebny. „Důraz klademe na praktické využití počítačů. Neučíme jen teorii,“ reagoval na poznámku, která nedávno vyšla v našem Deníku a popisovala dění