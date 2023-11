Zhruba sedmdesát tisíc lidí zaměstnávají průmyslové podniky v Moravskoslezském kraji. Krize v jakékoliv z těchto firem je tedy velice citlivé téma. Současnou problematickou situaci v kunčické huti Liberty nebo ve společnosti Vítkovice Steel a její dopady na náš region jsme proto diskutovali s hejtmanem Janem Krkoškou v dalším dílu podcastu Na slovíčko s krajem. Řeč přišla také na blížící se realizaci stavby Černé kostky.

Zdroj: Deník„Problém průmyslu souvisí s vysokými cenami energií a s tím, že tyto podniky musí své výrobky také zdražovat. Já jsem kvůli tomu svolal mimořádnou tripartitu, na které jsou zastoupené velké podniky a odbory. Řešili jsme spolu aktuální situaci v průmyslu v našem kraji, bavili se i o strategii do budoucna, kdyby skutečně v tomto odvětví došlo k většímu propouštění zaměstnanců,“ řekl v podcastu hejtman Jan Krkoška.

Jak dále zdůraznil, současně už vyzval vládu, aby tento problém týkající se několika zdejších průmyslových firem začala rychle řešit i ona a aby pomohla. Pozval proto premiéra Petra Fialu a ministry, aby přijeli do Moravskoslezského kraje a nenechávali kritickou situaci v našem regionu ležet bez povšimnutí. Zároveň se začaly mapovat firmy, kterým se daří a potřebovaly by v budoucnu zaměstnat nové lidi.

„Potěšilo mě, že už se mi ozvaly některé firmy z našeho regiony s tím, že ony by naopak potřebovaly nové zaměstnance a jsou schopny v případě propouštění v průmyslových podnicích nějaké lidi přijmout. To je dobrá zpráva, že tady stále máme firmy, které se rozvíjejí, daří se jim a jsou dynamické,“ konstatoval dále Jan Krkoška a doplnil: „Podle naší predikce a sledování trhu práce se pro všechny lidi, kteří chtějí pracovat, v našem kraji dá najít zaměstnání. I když to chce třeba nějakou rekvalifikaci.“

V druhé části debaty s hejtmanem přišlo na řadu aktuální téma týkající se projektu s názvem Černá kostka, který se má po mnoha letech odkladů začít realizovat. Moravskoslezský kraj totiž na tento projekt získal z evropských zdrojů 1,6 miliardy korun.

Černá kostka už má od začátku roku vydané stavební povolení a kraj nyní chystá podklady pro vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby.

„V tomto objektu bude podle původních plánů sídlit Moravskoslezská vědecká knihovna, ale celé už to teď je o moderních trendech a digitalizaci. Měli bychom získat místo, kde se budou setkávat mladí lidé, ale i senioři – zkrátka všichni, kdo mají zájem o moderní technologie a další nové zajímavosti a chtějí tyto věci studovat,“ vysvětlil ještě hejtman Krkoška.

Celkově by měla Černá kostka stát zhruba 2,6 miliardy korun, což podle hejtmana znamená, že zhruba miliardu na tento projekt bude muset vynaložit Moravskoslezský kraj. „Realizace stavby by mohla začít v polovině příštího roku, hotovo by mělo být do konce roku 2026, nejpozději v roce 2027,“ dodal ještě Jan Krkoška.

Jak konkrétně by měla vláda pomoci řešit problémy v průmyslu? Co dalšího v této otázce dělá přímo kraj? A nebude stavba Černé kostky kolidovat s rekonstrukcí Domu kultury a stavbou nové koncertní haly, které budou probíhat hned naproti v rušné a důležité ulici 28. října?

Odpovědi na tyto a další otázky si poslechněte v našem videopodcastu Na slovíčko s krajem výše.