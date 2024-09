Zajímá vás, jak to vypadá v prostředí, kde novodobá alchymie ožívá a za zdmi se vyrábí léčiva a potravinové doplňky? Deník přináší reportáž z místa, kde platí nejpřísnější hygienické normy. Nahlédněte pod pokličku třineckého závodu Walmark STADA Group,, kde se připravují léčiva na chřipku jako Septofort nebo vitamíny Marťánci či probiotika Biopron.

Jaká je jejich cesta než se dostanou na trh se můžete podívat ve fotogalerii. Aby Deník mohl pro vás natočit záběry z výroby, museli jsme i my absolvovat kompletní dezinfekční proces, kdy vstup na takovéto pracoviště podléhá velice přísným regulím. Jelikož jsou výrobky pravidelně kontrolovány, najdou-li mikrobiologové v laboratoři cokoliv, co neodpovídá normám, musí být celá vyrobená várka zničena.

Proces, kdy léčivé složky dostávají hmotnou podobu začínáme na tzv. oblasti pevné lékové formy. „Zde probíhá homogenizace. To znamená, že když si vezmete ten samý prášek kdekoliv na světě, jeho obsah bude stejný. Léčivá látka se proto tady v tomto přístroji promíchává. Poté se tablety potahují obalem. To je i kvůli tomu, že například vitamíny nám zničí kyseliny v žaludku,“ vysvětluje při provázení Jan Hoza.

Když jsou léčiva a potravinové doplňky připraveny z tzv. čisté výroby a namíchány, přichází na řadu druhá část a to balení. Ve Walmarku v Třinci se pracuje při výrobě na tří směnný provoz, do kterého je zapojeno 80-90 zaměstnanců. Balení produktů je zde rozděleno na tři stupně. Ze zdejšího provozu odchází do skladů v Českém Těšíne buď známá forma plátýnek s prášky nebo lahvičky naplněné kapslemi či tabletkami anebo pytlíčky s určenou dávkou sypkého prášku doplňku stravy určeného přímo k nasypání.

Jen letos zde bude vyrobeno 24 milionů balení. I vzhledem k trendu udržitelnosti se společnost snaží snižovat množství odpadu a nových linkách zavádět výrobu z recyklovatelných obalů. Aktuálně pracuje firma na projektu, který by měl zajistit, že do budoucna bude obaly tvořeny z 96% recyklovatelného materiálu.

Do konce roku zde ještě budou vyrábět poslední léčiva a to Septofort, přípravek který je určen k podpůrné léčbě při infekcích krku a dutiny. „Měli jsme čtyři léčiva, která se zde vyráběli, ale tento sektor přesunujeme do výroby v Srbsku. Od nového roku bychom měli v Třinci vyrábět hlavně doplňky stavy,“ objasňuje Jan Hoza.

V Třinci je i vývojová laboratoř, která se zabývá adaptací nových výrobních postupů pro nové doplňky stravy. „Jedna věc je vymyslet, jak daný produkt vyrobit v našich podmínkách, druhá pak je dlouhé testování. Vzhledem k tomu, že například ty výrobky, které mají dobu trvanlivosti 12 měsíců, musíme otestovat i po těch 12 měsících, zdali je účinná látka pořád stejná jako na začátku, většinou se tak doba testování dostane na minimálně rok a půl,“ dodává Jan Hoza o týmu 16 odborníků, kteří doplňují závod Walmark.

WALMARK, a. s. je společnost založená v Třinci před téměř 30 lety. V jeho portfoliu najdete vitaminy, minerální látky a bylinné extrakty. Od března 2020 je součástí nadnárodního holdingu STADA Arzneimittel AG. Ten působí na 40 světových trzích na 3 kontinentech světa,