Nachází se za hlavní branou fabriky. Od roku 2001 zde muzeum získalo prostor pro uskladnění starých i novějších muzeálních exponátů, které čas od času využívá i pro své výstavy. A to poté, co původní depozitář ve sklepních prostorách budovy muzea ve Frýdecké ulici nejdříve v roce 1997 vyplavily povodně a později už přestaly být pro stále se rozšiřující sbírky dostatečné.

„Posláním muzea je uchovat různé pamětihodnosti. Už léta shromažďujeme předměty, které odkazují na místní regionální historii. Mnohé z nich jsou součástí Stálé expozice věnované historii Třineckých železáren a regionu. Všechny se nám tam však nevejdou, tak mají své místo zde v depozitáři,“ říká vedoucí třineckého muzea Eva Zamarská a ukazuje na jednu ze dvou vzácných ručně malovaných truhel. „Na tento kousek jsme obzvlášť pyšní. Jde o exponát z roku 1870.“

V jedné z řady místností jsou uskladněné drobnosti jako šperky, háčkované rukavičky, drobné předměty denní potřeby, nebo třeba kuchyňské náčiní, porcelán či keramika. V jiné se lze těžko protáhnout kolem dřevěných školních lavic s kalamáři a původním školním rozhlasem ze staré školy z nedalekého Hnojníku.

„Kupříkladu ve sportovní sekci máme dřevěné lyže, hokejky i brusle našich babiček a dědečků. Donedávna byl v depozitáři schovaný i kožený fotbalový míč z 20. let, který je dnes vystaven ve Stálé expozici,“ doplňuje Eva Zamarská.

Speciální místo mají v depozitáři předměty související s historií Třineckých železáren. Například původně válcované profily, smaltované značky na kola, nářadí, ale i dárkové předměty, které huť dostávala nebo jimi obdarovávala hosty. Z provozů se podařilo získat kroniky nebo staré polohovací kovové lůžko z operačního sálu původní závodní nemocnice, která stála v areálu hutě.

Muzeum je otevřeno ve všední dny od úterý do pátku od 9 do 17 hodin, návštěvníci mohou dorazit i v neděli od 13 do 17 hodin. Dospělí za vstup zaplatí 40 korun, studenti a senioři 25 korun a děti 20 korun.