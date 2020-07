Místecké náměstí a jeho blízké okolí zdobí patnáct mobilních pyramid osázených fialovými muškáty a surfiniemi. Ty kvetou také v závěsných nádobách na dvaadvaceti sloupech veřejného osvětlení na Zámeckém náměstí ve Frýdku a přilehlé ulici Radniční.

„Snažíme se dbát na různorodost i barevnost květin, které jsou vysazovány každým rokem do nových ornamentů a obrazců, aby záhony nebyly fádní. Naopak záhony z výsevu zůstávají stejné, a to i s ohledem na to, že květiny se přes léto takzvaně vysemení, takže další rok je záhon na květy zase o něco bohatší,“ řekl Jaromír Kohut z Technických služeb, které mají výsadbu a údržbu květin na starost.

Ve Frýdku-Místku se vysazují na záhony po odkvetlých maceškách, hvozdících i pomněnkách tisíce letniček, které pokvetou až do podzimu. Letos jsou sázeny do nových tvarů a obrazců, aby záhony lidem nezevšedněly. Založeny už byly také záhony z výsevu, které připomínají rozkvetlou louku.