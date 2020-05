PODÍVEJTE SE: Na hukvaldskou základní školu se vrátily děti a jejich smích

Pondělní deštivé ráno přivítalo zpátky do lavic také děti ze základní školy v Hukvaldech. „Vzhledem k tomu, že ráno pršelo bylo obtížné dodržovat rozestupy a děti byly vyplašené z toho, že se do školy vstupuje jinak. Nakonec jsme to, ale zvládli,“ sdělila Alena Lévová, ředitelka školy.

ZŠ Leoše Janáčka, Hukvaldy, 1. třída. | Foto: Deník / Jalůvková Andrea

Žáci druhého stupně si na návrat do školy ještě musejí počkat a jejich výuka probíhá i nadále online formou. Kontrasty ve výuce tedy byly znatelné. Zatímco v prázdné třídě probíhala hodina češtiny s paní učitelkou na síti, na prvním stupni už se děti dočkaly spolužáků a svých třídních učitelů. PODÍVEJTE SE: O Strážkyni Beskyd, zvoničce v Trojanovicích, vzniká medailon Přečíst článek › Radost ze setkání byla obrovská. „Těšila jsem se nejvíce na paní učitelku,“ řekla Kačenka Bernatská s tím, že jí chybělo i učení a kamarádi. Hukvaldským dětem bylo nejvíce smutno právě po kamarádech a netěší se na časté mytí rukou. „Do školy jsem přišla s maminkou, měla jsem mokré boty, tak jsem si je musela sundat a dala jsem si je na topení, z kamarádek jsem se nejvíce těšila na Kačenku,“ doplnila Alenka Rašková. O své pocity se podělila také jejich třídní učitelka. „Děti už mi moc chyběly, těšila jsem se, že se společně budeme učit, a že mi ukážou, co se doma naučily a jak byly šikovné,“ dodala Lenka Stiborková, učitelka. Děti obecně online výuku zvládaly dobře právě díky zapojení rodičů a školy. „Rodičům bych moc chtěla poděkovat za spolupráci, byli úžasní a s dětmi udělali obrovský kus práce a postavili se k dané situaci čelem,“ uvedla ředitelka. Aby základní škola rodičům ulevila od každodenních povinností chystá i letos tři týdny v červenci příměstské tábory pro děti a zdejší mateřská škola rozšířila svou výuku z obvyklých dvou týdnů o prázdninách na celý měsíc červenec. Na automobil v Bašce spadly dráty vysokého napětí, posádka nezraněna Přečíst článek › Hukvaldská základní škola Leoše Janáčka buduje také nové víceúčelové hřiště s atletickou drahou, doskočištěm s rozběhem pro skok daleký a oplocením. „Na hřišti se aktuálně intenzivně pracuje, vysoutěžená cena je necelých šest miliónů korun a přes 4 miliony z celkové částky budou pokryty z dotace ministerstva pro místní rozvoj,“ doplnil Luděk Bujnošek, starosta obce. Hřiště bude v rámci určené otevírací doby veřejně přístupné a mělo by být dokončeno do konce školního roku. Zloděj se ve Frýdku-Místku v pondělí vloupal do vozidla, policie už ho zná Přečíst článek › Nemocnice Třinec nabízí novou pneumologickou péči Přečíst článek ›

