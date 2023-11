„Jsem rád, že se s některými z vás potkávám už po několikáté. Těší mě, že vidím i nové tváře. Za největší přínos považuji, že stále více lidí se věnuje pravidelnému pohybu a prospívá tak svému zdraví. To je také důvod, proč město tuto výzvu podporuje,“ řekl náměstek Jakub Míček. Úspěšným jednotlivcům a vítěznému týmu předal ceny.

Mezi jednotlivci získala za Frýdek-Místek prvenství Veronika Osičková, která byla také členkou vítězného týmu Pajduláčci z Beskyd. Za měsíc ušla 1132 kilometrů a v celorepublikovém hodnocení obsadila šesté místo. Druhá skončila Daniela Mičudová (923 km) a třetí Tomáš Prikryl (825 km).

Vítězná Veronika Osičková měla v minulosti trasu, která vedla z Frýdku-Místku až do ostravského Svinova. Letos si zvolila nové trasy. „Chodím směrem na Bašku, také na Olešnou, do Starého Města, Skalice, byla jsem na Pražmu, Slavíči nebo na Prašivé. Vyrazila jsem do Nošovic, s kolegyní jsme si zašly na Slezskoostravský hrad. Trasy si vybírám i podle toho, zda se s někým domluvím. Letos jsem byla poprvé členkou týmu. Holky mě prostě zlanařily,“ zasmála Veronika Osičková.

Druhá Daniela Mičudová byla zároveň členkou týmu Loudalky, který skončil také druhý. „Někdy jsem chodila sama, ale často s dalšíma holkami. Bylo to příjemné, mohly jsme si popovídat a zasmát se,“ líčila. Do týmu se zapojily také tři seniorky. „Byly skvělé, staly se velmi platnými členkami týmu. Chodily každý den. Myslím, že to pro ně byl příjemný zážitek, nemusely sedět doma. Určitě by se mohli zapojit i další senioři. Všichni jsme vytvořili výbornou partu, na sítích jsme si založily skupinu, napíšeme si a někam vyrazíme, i když výzva Deset tisíc kroků skončila,“ uvedla Daniela Mičudová. Nejčastěji chodila kolem Olešné, trasu si protáhla přes Palkovice, vyšlapala na Lysou horu a navštívila i chlebovickou rozhlednu.

Tomáš Prikryl je turistou a pohyb má rád. „V rámci výzvy jsem nejčastěji chodil na Olešnou, hezká trasa vede i přes Palkovické hůrky,“ dodal.

Pořadí týmů: 1. Pajduláčci z Beskyd (4702 km), 2. Loudalky (4374 km), 3. Dospěláci z Pětky (4113 km).