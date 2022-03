Jak byste jako starosta popsal, charakterizoval obec Košařiska? První zmínka o obci pochází z roku 1634. Název obce vznikl z Košarů. V minulosti tady byly salaše, kde se pásly ovce a kozy. Měli jsme tu zvláštnost, že v salaších byly i krávy. Ty nikde jinde nebyly. Proto i v erbu obce je rohatá koza. Košařiska jsou pak relativně velká rozlohou (1719 ha), ale malá, co do počtu obyvatel, kterých tady žije 375. Průměrný věk je pak kolem 38 let. Mí předchůdci tvrdili, že obec dělají tři věci. A sice škola, hospoda a hřbitov. Všechno zmíněné tady máme.

Je obec Košařiska něčím výjimečná či originální v porovnání s jejím okolím?

Zřejmě nikde jinde lidé neuvidí Miešaní ovec. Touto akcí se snažíme zájemcům ukazovat, jak to kdysi chodilo v Košařiskách. Když se vždycky na jaře promísily ovce od jednotlivých chovatelů a následně pak spolu šly pohromadě na salaš, kde následně zůstaly až do podzimu. Když se pak vrátily, každý gazda si je vzal na ustájení. Tuto tradici dnes lidé jinde v okolí neuvidí. U nás se koná každoročně, abychom na ni nezapomněli. V letošním roce se tato akce bude konat 21. května. Tímto na ni všechny srdečně zvu.

Po Havířovu a Praze se přestěhovala do Košařisek a začala malovat místní přírodu

A jak se v obci žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?

Všichni si ceníme hlavně klidu. Ten vyhledává mnoho chatařů. A někteří z nich tady zůstávají bydlet natrvalo. Je tady čistý vzduch. Když chceme jet za zábavou, vyrazíme do Třince nebo do Ostravy. Příjemnější je, když nás budí kohouti nebo psi, než aby to byl nějaký heliport. Pokud jde o občanskou vybavenost, v obci je česko-polská škola, do které neustále investujeme. První až pátou třídu navštěvuje padesát dětí. Mateřskou školu pak dalších třicet. Vzhledem k tomu, že některé předměty se spolu učí dohromady české i polské děti, kamarádí se spolu a napomáhají tomu, že spolu obě národnosti vycházejí velmi dobře. Neznáme žádné třenice mezi Čechy a Poláky.

Když byste měl někoho pozvat do obce, proč by tady měl zavítat? Co může návštěvníkům nabídnout?

Chybí nám ubytovací kapacity i stravovací zařízení, byť v obci fungují dvě hospody. Jedna s celoročním provozem, druhá je sezónní. Nemáme ale v obci žádnou atraktivitu typu lázní nebo něčeho podobného. Hodně sportovců využívá multifunkčního hřiště, kde se každoročně koná nohejbalový turnaj o pohár starosty. Další pravidelnou akcí bývá Košařisťanský jarmark, který bývá pojatý jako jarmark i jako Miešaní ovec, které pořádáme se Svazem chovatelů ovcí a koz. Na svatou Annu se pak koná veselice, na jejímž pořádání se spolupodílí hasiči z Milíkova. Míváme u nás také školní radovánky, přes prázdniny dvakrát do roka letní kino a na začátku prosince nesmí chybět Mikulášská nadílka. Všechny tyto akce se konají v kulturním areálu Dołek. Jednou za dva roky pořádáme obecní ples v sále pro zhruba šedesát lidí. Jedná se o komorní, takřka rodinnou akci. Všichni v obci se totiž známe. Každé dva roky pak jezdíme na obecní výlet. Loni jsme byli v Karlových Varech. Jezdíme i do Polska a na Slovensko. Snažíme se držet komunitní život.

Když bychom se podívali rok zpátky, celý svět se potýkal a stále potýká s epidemií koronaviru. Jak se s touto nákazou vypořádáváte u vás v obci Košařiska?

Asi tak, jako všude jinde. Ženy šily roušky, které jsme následně vozili hlavně starším lidem. V případě potřeby jsme jim jezdili i nakoupit to nejnutnější, bez čeho by se neobešli. Snažili jsme se dodržovat platná opatření, ovšem na druhou stranu byl skoro ve všem ohromný chaos. Spousta lidí už je tak unavená. Doufáme, že se už situace uklidní a budeme moct zase fungovat jako dříve. Koronavirus poznamenal hlavně kulturní život, když jsme některé akce museli zrušit. Ostatně jako všichni ostatní.

Nýdek pod Beskydy láka nejen na tradice a krásnou přírodu. Jak se tu žije?

Jaké jsou plány obce Košařiska dál do budoucnosti? Chystají se v ní nějaké významnější investice?

Letos nás čeká největší investice v dějinách obce. Pokud dostaneme dotaci z ministerstva životního prostředí, spustíme výstavbu kanalizace za 45 milionů korun. Odkanalizujeme asi padesát domů včetně školy. Kanalizace bude stát ohromné úsilí i spoustu peněz, ale je to cesta správným směrem. Nesetkal jsem se s tím, že by se někdo nechtěl připojit. Nikdo s tím neměl problém, což je také potěšující. Neustále investujeme také do školy postavené v roce 1977. V předešlých letech prošla rekonstrukcí, zateplením, výměnou oken. Loni jsme postavili altán, který umožňuje i výuku v přírodě. Letos chceme za přispění kraje vyměnit střechu. Začíná do ní totiž zatékat. Máme podanou žádost o dotaci na vybudování dětského hřiště za zhruba jeden milion korun. Rekonstruovali jsme vodovod v části Sobuloky, loni jsme zastřešili areál Dołek, čímž jsme ho posunuli dále. Máme podanou žádost na rekonstrukci bývalé jednoty, kterou jsme zakoupili v roce 2019. Chceme ji zrekonstruovat na nový obecní úřad. Budovu současného obecního úřadu zrekonstruujeme na zázemí k multifunkčnímu hřišti, takže tady vzniknou šatny a sprchy, které momentálně chybí. Chceme také opravit cesty a rozšířit veřejná osvětlení. Plány jsou velmi ambiciózní. Problém je ten, že bez dotačních titulů nejsme schopni ničeho. Rozpočet obce činí osm až deset milionů korun. Jsme tedy vázaní na dotace.