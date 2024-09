Moravskoslezský kulinářský festival Pojez se letos uskutečnil – po Dolních Vítkovicích v Ostravě a Karlově Studánce v Jeseníkách – potřetí a naposledy v našem kraji, konkrétně v Ostravici. Do areálu pily v této beskydské vesnici zavítali jak cíleně milovníci dobrého jídla a pití, tak turisté cestou z Lysé hory či Smrku.

Neobešlo se to (stejně jako v srpnu Karlově Studánce s uzavřením celé obce pro běžný vjezd aut) bez vyřešení dopravní situace. Kraj dal totiž na Ostravici posílit vlaky, protože na jejím průtahu, silnici I/56, se opravuje silnice.

„Doporučili jsme návštěvníkům, aby na festival pohodlně přijeli po železnici. Nádraží v Ostravici prakticky sousedí s areálem, kde se Pojez konal, takže vlak je zavezl přímo do místa dění. Auta mohli lidé nechat ve Frýdlantě nad Ostravicí, odkud jsme do cílové destinace v maximální možné míře nechali mimořádně nasadit několik spojů navíc. Vlaky mezi Frýdlantem nad Ostravicí a Ostravicí jezdily co půl hodiny. Posíleny byly i ty mezi Ostravou a Ostravicí a ke stávajícím spojům se připojovaly vagony navíc,“ upřesnil náměstek moravskoslezského hejtmana pro dopravu Radek Podstawka.

Parkování v samotné Ostravici pro Pojez fest zařídili z opačné strany pily, vyšlo na dvě stovky za vůz. Odstavná plocha ale nijak extra zaplněna nebyla. Lidé neměli chuť na další výdaje – když si přišli zaplatit to nejlepší, co se na severní Moravě a ve Slezsku kuchtí, chystá, nalévá a čepuje.

„Teď jsme přišli, zatím jsme si dali poke-bowl s kuřecím a wafle. Utratila jsem čtyři stovky,“ nechala se slyšet máma se dvěma synky ve školním věku. „Já měl trhané maso s lokšema a kluci gyros s hranolkama, Celkem to vidím na osobu budget čtyři sta korun,“ uvedl táta opět se dvěma potomky.

Pro lepší apetit zněly zlidovělé skladby známého pianisty, skladatele Jaroslava Uhlíře včetně kultovní „Není nutno“. Sám devětasedmdesátiletý umělec nechtěl vzhledem ke svému stavu nic z nabídky Pojezu komentovat a členové doprovodné skupiny se po vystoupení teprve po spoustě stánků rozkoukávali a hledali, co by zde ochutnali.

To naopak privátní šéfkuchař Vašek Oboda pocházející z Frýdku-Místku měl jasno od počátku: „Půjdu určitě k Cheese Mafii na jejich brambory s raclette a quesadillou, anebo za Mutant Fast Food. Předtím však lidem předvedu na pódiu brazilskou grilovačku.“

Třetí letošní Pojez měl docela slušnou nabídku pivovarů, gigantem Radegast počínaje, přes takřka povinnou účast místního Beskydského, po Koníček, Troll či Albrechtický.

Stejně bohatá a ještě rozmanitější byla nabídka pokrmů. Na jedné straně Jamie Santos z Kapverdských ostrovů provozující v Ostravě restauraci Nha Cretcheu hlásil, že už má hotové krevety. Naproti se koštovali červi různých příchutí a šmakovali i dětem.

Na druhé straně areálu byl street food zaměřený na vepřové speciality pojmenovaný příhodně Naše Prasátko. A mezi tím vším česká klasika v podobě naložených buřtů utopenců, sádla a škvarkové pomazánky na chlebu. „Ani to se v dnešní zážitkové a moderní gastronomii neztratí,“ upozorňovali prodejci. Pochopitelně, že nechyběly ani pokrmy pro vegetariány a vegany!

„Jsem ráda, že si Pojez festy našly u milovníků dobrého jídla a pití pevné místo. Gastro se v posledních letech v našem regionu dynamicky rozvíjí, funguje u nás mnoho podniků, které stojí za to navštívit, a na které můžeme návštěvníky lákat. S historickými, anebo industriálními památkami, krásnou přírodou a velkými kulturními či sportovními akcemi, je to další oblast, která velkou měrou přispívá k rozvoji cestovního ruchu v regionu,“ vzkázala náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj a cestovní ruch Šárka Šimoňáková.