Kraj-Nepříznivá finanční situace dohání i bezúhonné občany k podvodné činnosti. V žebříčku stále „vedou“ podvody kolem pojištění motorových vozidel.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Jedny z největších pojišťoven v České republice hlásí rapidní nárůst počtu pojistných podvodů. Nejfrekventovanější jsou i nadále pojistné podvody u pojištění motorových vozidel, kdy se lidé snaží fingovat dopravní nehody nebo se pokoušejí předkládat nadhodnocené faktury za opravu vozidla. Na jejich základě pak žádají vyšší odškodnění.

Pojišťovna Generali má zkušenost s „dvojčaty“

Pojišťovna Generali hlásí, že pojistné podvody jsou sedmkrát vyšší než v roce 2008 před příchodem ekonomické krize. Zatímco před krizí se objem pohyboval na hranici desíti milionů korun, v loňském roce se přiblížil částce sedmdesáti čtyř milionů korun. Novinkou jsou mezi podvodníky takzvaná dvojčata, luxusní automobily, které jsou v České republice zaregistrovány na falešné doklady. Originály přitom jezdí v zahraničí. Převážně se jedná o automobily s pojistnou částkou vyšší než jeden milion korun. Největší počet podvodů šetřili detektivové Generali v Praze a středních Čechách. Nejméně pak podváděli Jihočeši.

Údajně až třicet pět procent pojištěnců v oblasti pojištění motorových vozidel se pokusí svou pojišťovnu podvést. Lidé, kteří se o podvod pokusí, si možná ani neuvědomují, že se jedná o trestný čin s horní hranicí sazby nepodmíněného odnětí svobody až na deset let. V případě jeho prokázání bývá zpravidla pozdě na snahu vrátit již vyplacené peníze nebo na objasňovací dopis, že se vlastně nic nestalo a škoda nemusí být nahrazena.

Allianz hlásí méně podvodů podnikatelů

Pojišťovna Allianz zaznamenala pokles počtu pojistných podvodů podnikatelů, kteří chtěli záměrně a plánovaně ukončit svoji neúspěšnou podnikatelskou činnost. „To byl důvod výrazného snížení zachráněných výplat v Moravskoslezském a Královéhradeckém kraji, které se v předloňském roce skokově zvedly právě kvůli několika případům nákladných pokusů o podvod,“ vysvětluje vedoucí oddělení interního auditu a vyšetřování Allianz Maya Mašková.

Mnoho pokusů o podvod se letos ani nedostalo až k detektivům, ale bylo odhaleno již u likvidátorů, nebo na podezřelé případy upozornili pracovníci call centra.

Kuriózní případ

Detektivové pojišťovny Allianz řešili i případ, kdy si starší žena vyhlédla před jedním z pražských finančních úřadů majitelku jeepu a čekala, až řidička přijde k autu zpět. Pak si do mrtvého bodu zpětného zrcátka přisedla na chodník a předstírala, že při couvání ji řidička srazila a způsobila jí otřes mozku. Protože žena měla skutečně na obličeji drobné poranění, řidička, přestože si ničeho nebyla vědoma, jí nabídla odvoz k ošetření. Zároveň přivolala policisty, kteří sepsali protokol, akutní ošetření však zraněná odmítla. Za několik dní však přišla lékařská zpráva, že žena utrpěla těžký otřes mozku, zhmoždění v obličeji a poranění krční páteře. Řidičce závažnost úrazu přišla velmi přehnaná a obrátila se se svým podezřením na likvidátora Allianz pojišťovny.

Detektivové zjistili, že zranění v obličeji ženy bylo staršího data než nehoda a že její jméno se objevilo u dalších odškodnění po nejrůznějších úrazech, které způsobil někdo třetí. Podezření, že žena si takto na inscenovaných nehodách přivydělává, potvrdil i svědek z protějšího domu, kde k incidentu došlo, že ženu tam viděl několikrát, jak se motá kolem aut, a spíš se domníval, že se připravuje něco odcizit.

„Pokud se řidič, který si není vědom škody, kterou způsobil, domnívá, že by mohlo jít o pokus o pojistný podvod, měl by to sdělit pojišťovně,“ radí ředitel úseku likvidace Tomáš Klofát.

Česká pojišťovna zaznamenala rekord

Podle statistik České pojišťovny vzrostl loni počet podvodů o dvacet dva procent oproti roku 2010. Detektivové odhalili pojistné podvody za více než 338 milionů korun. Ukazuje se, že podvodníci se stále častěji orientují na vyšší částky a nezdráhají se spáchat podvod i za desítky milionů korun.

„Již historie ukázala, že vždy, když se zhoršuje finanční situace, jsou lidé více náchylní k podvodné činnosti. Co jsme ale viděli vloni, předčilo naše nejhorší očekávání. I jinak bezúhonní lidé se často snížili k trestné činnosti a pokusili se nějakým způsobem podvést pojišťovnu,“ říká Ludvík Bohdan, vrchní ředitel Úseku vnitřních věcí České pojišťovny, a dodává: „S časem se mění i rozložení podvodů napříč jednotlivými druhy pojištění. Zatímco ještě před několika lety tvořily většinu podvodů autopojištění a jen zlomek podvody u životního a úrazového pojištění, dnes je tomu jinak. Většina podvodů se stále týká pojištění motorových vozidel, intenzivně však roste objem odhalených podvodů v pojištění majetku a odpovědnosti za škodu.“

JAKUB MALCHÁREK