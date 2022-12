„Perličkami v žádném případě občany nezesměšňujeme. Naopak, oceňujeme jejich všímavost (a když je rozuzlení úsměvné a nečekané, je to prima) a důvěru v policii (oznamujete kde co, ale to je dobře). My jsme totiž k dispozici 24/7. A že v tom frmolu něčemu ani policisté hned neporozumí? Nebo se snaží zachytit pro kolegy co nejreálněji charakter události či info k osobám? No co, vždyť je to vždy ve snaze pomoci dobré věci!“ zdůraznila komisařka Soňa Štětínská.

OZNÁMENÍ

Oznámení: Vidím driftující vozidla, na poli i cestě…

Zjištění policistů: Po ověření zjištěno, že na místě nedochází k driftování, ale jedno vozidlo na špatně sjízdné silnici (prosinec) zapadlo a druhé se jej snažilo vytáhnout, proto byl hluk.

***

Oznámení: Na střeše domu se pohybuje nějaký muž, jakoby dělal akrobatické kousky…

Zjištění policistů: Policisté nikoho na střeše nenalezli. Po opětovném kontaktování oznamovatele tento připustil, že se mohlo jednat o pracovníka podílejícího se na rekonstrukci.

***

Oznámení: Někdo se mi dobývá do bytu!

Zjištění policistů: Hlídka na místě od oznamovatele zjistila, že soused posilněný alkoholem si spletl patro a chtěl, chtěl a chtěl pustit „domů“. Naštěstí se sousedovi do správného bytu nakonec podařilo dostat.

***

Oznámení: Naproti je rodinný dům a nějaký mladík s batohem na zádech přelézá plot!

Zjištění policistů: Hlídka hovořila s majitelem protějšího domu a hned bylo vše vyjasněno – přes plot lezl jeho syn, který si zapomněl klíče od domu.

***

Oznámení: Na frekventované silnici směr Opava leží u cesty muž a vedle něj je jízdní kolo. Oznamovatel má obavu o muže.

Zjištění policistů: Hlídka muže našla, dle jeho sdělení u silnice odpočíval a užíval si slunce.

***

Oznámení: Od rána mám v bytě dvě cizí ženy a tyto odmítají odejít!

Zjištění policistů: Policisté po ověření konstatují, že pán je hospitalizovaný v nemocnici a dvě cizí ženy jsou zdravotní sestry.

***

Oznámení: Našel jsem v záchodové míse podezřelý bílý kámen, žhavý, mastný, mám již popáleny obě ruce. Asi z výroby drog, jak psali na internetu. Žádám, aby policie udělal rozbor…

Zjištění policistů: Mělo jít o ucpaný záchod, do kterého manželka nalila „krtka“. Rozuzlení tedy je, že když muž WC čistil, narazil asi na nějaký vodní kámen a popálení je od chemické látky. P.S: Rozbory jsou v gesci chemické laboratoře…

***

Oznámení: Pronásleduji vozidlo, jehož osádka mi odcizila desítky tisíc korun… Po téměř hodině snahy policistů objevit na silnici podezřelé auto oznamovatel přiznal, že ke krádeži došlo před téměř dvěma měsíci.

Reakce policistů: Policista konstatoval, že hlídky tedy pronásledovaly vozidlo, které mělo dvouměsíční náskok, a proto ho nedostihly…

***

Oznámení: Chtěl jsem odejít z ubytovny, a tak jsem hodil klíče do schránky k tomu určené na chodbě. Narazil jsem ale na zamčené dveře. Nemůžu ven z budovy ani k ostatním pokojům!

Řešení: Po příjezdu hlídky se na místě již oznamovatel nenacházel, více informací k únikové cestě není k dispozici…

***

Oznámení: Byly mi odcizeny šperky, mám modrou krev a byt mi uklízí paní z časopisu.

Zjištění policistů: Krádež nepotvrzena, ale zjištěno, že muž často něco hledá v domě.

ZAZNĚLO U VÝSLECHŮ

Úryvky z výpovědí:

… mé obchodování skončilo ztrátou, tak jsem si asi nevedla moc dobře, že?…

… při slovní rozepři několikrát vyplivla obsah své dutiny ústní, u tohoto jednání přítomna dcera, která po matce jednání opakovala a spolu s ní po otci plivala…

…jelikož na mne dolehl stres z vloupání, kterého jsem se dopustil, přišla na mne nutnost vykonat potřebu. Učinil jsem tak do pytlíku a abych za sebou nenechal žádné stopy, své h…o jsem vzal a nachystal se k únikové cestě. Než jsem budovu opustil, tak jsem ještě vzal již nachystané h…o v igelitovém sáčku…

***

Otázka policisty: Proč vám muž řekl, že „mi též zalhala“ a víte, o kom mluvil?

Odpověď osoby: Mluvil zřejmě o slečně XXX, kterou znám z minulosti. Poslal jsem jí parfém, protože smrděla po spermatu jiného muže.

***

Otázka policisty: Proč jste to udělal?

Odpověď osoby: Mám nadměrnou sílu a vidím do budoucnosti, to jsou moje dvě tajné schopnosti.

***

Otázka policisty: Co můžete uvést k incidentu z policejní cely, kde jste poškodil vybavení, konkrétně postel?

Odpověď osoby: Postel mi překážela…

AUTOPŘÍBĚHY

Oznámení: Před půlhodinou jsem zaparkovala před nákupním centrem a nyní tam vozidlo není!!! Městská policie mi auto neodtáhla, tak čekám před vchodem…

Řešení: Po pár minutách žena opět volá, že si auto našla. MOOOOC se omlouvá, po policii nic nepožaduje…

***

Oznámení: Nemůžu najít své vozidlo! Budu ještě volat na linku 156, ale nevylučuji, že prostě nemůžu najít místo, kde jsem zaparkoval. Jsem na mobilu a kdybych auto našel, ihned vám zavolám…

Řešení: Jak to dopadlo? Inu, nevolal a telefon již byl poté nedostupný.

***

Oznámení: Stojím na parkovacím místě a ve výjezdu mi brání dvě auta!

Řešení policistů: Policisté ženě poradili, jak má vyjet. Zdařilo se. Informaci k této „události“ policisté doplnili sdělením, že paní radu vyzkoušela a sama z místa vyjela. Doplnili, že závada nebyla evidentně ve stání jiných vozidel, jen řidička se bála vytočit volant a bylo potřeba jemné práce se spojkou…

ALKOHOL

Někdy se sami volající přiznají, jindy je potřeba, aby jejich stav byl řádně zadokumentován, a tak se dočteme:

***

Oznamovatel: …vypil jsem jen malinko…

Reakce policistů: Nezbývá než konstatovat, že muž je totálně namol a nejde mu rozumět…

***

Oznamovatel: Oznamuji krádež v bytu a požaduji po policistech zatknutí osoby sedící na gauči.

Oznamovatel v dalším hovoru: No, asi mám vidiny a slyšiny, jsem unaven a přetáhl jsem asi trošku míru alkoholu…

Zjištění policistů: Hlídka byla na místě a vskutku nezjistila žádnou jinou osobu v bytu, ani na gauči. Holt, podnapilý muž asi přebral více, než je zdrávo…

I TO SE STALO

… do vozíku v obchodě naložil dva kartony másel a drogistické zboží. Jeden karton schoval do regálu mezi toaletní papír, do příruční tašky putoval zbytek zboží. Projít s plnou taškou bez zaplacení se mu nezdařilo…

… z uzamčeného kurníku odcizil dvě slepice a jednoho kohouta…

…dosud neznámý pachatel se vydával v e-mailové komunikaci za zpěváka populární rockové skupiny. S poškozenou starší ženou komunikoval kostrbatou češtinou a chtěl peníze na let z Miami. „Rocker“ z ní vylákal přes 130 000 korun, ale nepřiletěl…

… vyšlo najevo, že muž měl z uzamčeného bicyklu odcizit zadní kolo a toto namontovat na jízdní kolo své…

…mladí kluci si udělali na cyklostezce skokanské můstky na snowboard a nechtějí pustit lidi na kolech ani pěší…

***

Oznámení: Někdo se vloupal do zubařské protetiky a klubovny seniorů.

Zjištění policistů: Neznámý pachatel odcizil možná překvapivě motorovou pilu a hoblík…

PŘEKLEPY POLICISTŮ, NEVŠEDNÍ VYJÁDŘENÍ

Neznámý pachatel: krádež na sobě (pro osvětlení – zpravidla je krádež na osobě…)

… před kterým jelo vozidlo Škoda Skála … (že by Scala?)

Střed vozidla s chodcem… (že by střet?)

Konstatování policisty: …prověřeno, na místě klid a mír…

Konstatování policisty (případ fyzického napadení): Na místě si podali ruce a každý šel svou cestou.

Konstatování policisty: …nebyl pod vlivem, jak se zdálo, ale pouze emočně zničený rozchodem…

Policista v případu vzájemného napadení psů napsal: Pokousaný pes odjel na veterinu, kdy majitelka se dostaví na OOP. Hlídka na místě zjišťuje skutečnosti od psa, který pokousal…

Případy (zážitky) strážníků MP Ostrava

S řadou vážných i méně vážných situací se v roce 2022 setkali ostravští strážníci. Nechyběly ani ty kuriózní či lehce úsměvné, s nimiž čtenáře Deníku seznámil mluvčí Městské policie Ostrava Jindřich Machů.

Nic jsem neukradl, klidně se podívejte

Podnapilý muž podezřelý z krádeže se na jedné z rušných ostravských ulic vysvlékl před strážníky doslova donaha. Důvodem tohoto jednání byl jeho záměr přesvědčit strážníky, že u sebe nemá žádné kradené věci. Na výzvu strážníků, aby se oblékl, nereagoval. Nasadit si trenýrky jej zřejmě přiměly až vtipné poznámky kolemjdoucích občanů směřujících na jeho adresu.

Chrápáním rušil noční klid

Hned po půlnoci na Nový rok oznámila silně rozrušená žena, že nemůže spát, neboť její soused intenzivním způsobem ruší noční klid. Nešlo ale o zpěv či bujaré veselí spojené s oslavou příchodu nového roku. Soused totiž rušil noční klid velmi intenzivním chrápáním.

Stroze oděný soused se dobýval do bytu jeho manželky

Obavu o svou ženu oznámil strážníkům telefonicky z práce její manžel. Strážníci na místě zjistili, že stroze oděný soused se „dobýval“ do bytu sousedky, protože se mu zabouchly dveře jeho bytu a klíče byly uvnitř v bytě. Sousedku chtěl pouze požádat o přivolání zámečníka.

Opilá žena se dožadovala vstupu na mužskou ubytovnu

Hlasitými projevy a plamennými gesty se snažila dostat do mužské ubytovny silně podnapilá žena. Důvodem jejího počínání byla evidentní touha „vysvětlit situaci“ svému bývalému příteli, který na ubytovně po rozchodu složil svou hlavu. Díky strážníkům naštěstí k vzájemnému vysvětlování nedošlo.

Někde něco hlasitě hučí

Hlasitý hukot oznámil občan v jedné ze čtvrtí zastavěných rodinnými domky. Strážníci zjistili, že důvodem onoho hlasitého hučení byl fekální vůz, který z nedaleké jímky odsával její obsah.

Tančící žena na peronu

Hlídka na jednom z ostravských nádraží prověřovala, zda mladá žena není opilá nebo pod vlivem omamných látek. Dle zjištění strážníků mladá žena s platným cestovním lístkem měla pouze radost z přicházejícího jara a ze života. Proto na peronu tančila a hlasitě zpívala.