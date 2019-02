Frýdek-Místek – Agent nedávno založené realitní kanceláře Rexx Reality, přes kterou stíhaný majitel FM Reality Roman Červík dál obchoduje s nemovitostmi, čelí trestnímu oznámení. Deníku to řekla čtyřiatřicetiletá žena, která s firmou 7. září podepsala rezervační smlouvu na koupi bytu – nyní jí ale hrozí, že přijde o 80 tisíc korun, které složila jako zálohu.

B. H., jejíž jméno po domluvě nezveřejníme, jednala celou dobu s člověkem, který se představil jako „pan Černý“. Tím je ale zřejmě 29letý Roman Červík.

Na fotografii ho poznala

Jednak v říjnu používali úplně stejné číslo mobilního telefonu. Navíc žena k Červíkově fotografii, kterou jí redakce v minulých dnech zaslala, překvapeně uvedla: „No tak tím je vše jasné. Když jsem ho viděla na konci prázdnin, měl vlasy lehce promelírované, ale je to bezpečně „pan Černý“, který se mnou řešil koupi bytu za realitní kancelář Rexx Reality.“

Přestože se takové informace objevily už dříve, je to vůbec první konkrétní vyjádření, že stíhaný makléř se před klienty vydává za někoho jiného.

Jen pro připomenutí: Roman Červík je v souvislosti s činností FM Reality obviněn z podvodu a zpronevěry, kriminalisté hovoří o jedenáctimi­lionové škodě. V polovině roku založil firmu Rexx Reality, která formálně patří jeho mladšímu bratrovi. Ten však podle důvěryhodných zdrojů pro obchody s nemovitostmi nemá žádné zkušenosti.

Vyjádření „pana Černého" se nepodařilo získat. Nebral totiž telefon. Redakce přitom chtě nechtě musela opět vytočit číslo Romana Červíka, přestože makléř před měsícem prohlásil, že na žádné otázky Deníku už nebude odpovídat a že nemá cenu ho telefonicky kontaktovat.

Zjistila, že zůstala bez kontaktu

B.H. se redakci ozvala přibližně před měsícem, vzhledem k její tíživé situaci však Deník se zveřejněním počkal až do doby, než s tím bude sama souhlasit. „Jsem samoživitelka,“ upozornila. Podle ní měla koupě bytu proběhnout do konce října.

Složila zálohu, jenže po několika týdnech zjistila, že zůstala bez kontaktu na realitního agenta. „Telefon je zrušený a na e-maily mi neodpovídá. A na majitele bytu kontakt nemám. Do toho bytu, který je předmětem prodeje, pouze dochází a těžko mohu vědět, kdy bych ho zastihla. Přesto se mi to podařilo. Byl překvapen, že mi makléř, který by měl tento odchod zprostředkovat, nezvedá telefon,“ popisovala.



V té době zjistila, že redakce už dříve na propojení Romana Červíka a Rexx Reality upozornila. „Majitel bytu se nad článkem, který jsem mu vytiskla z internetu, velice podivoval. Viděl, že tam figuruje realitka, přes kterou prodej zprostředkovává. Na druhou stranu, tento byt byl i v nabídce FM Reality, což jsem zjistila vlastně až potom, kdy byl zrušen telefon na makléře a mně se začal stahovat žaludek nad tím, že jsem naletěla podvodníkům,“ doplnila žena s tím, že původní kontakt na makléře používala asi do konce září. - přečtěte si také: Kolem stíhaného makléře vznikla další realitní firma

Vytížený obchodník se ani neozval

„Pátého října už byl telefon zablokovaný a hlásil, že číslo bylo zrušeno. Poté mi pan Černý volal ze skrytého čísla, ovšem nikdy tak dlouho, abych to zvedla. Až jsem na webu našla pod nějakým inzerátem číslo 739 … …, tak na tom mi to zvednul a tvrdil mi, že původní číslo nebylo zrušeno, jen přecházeli pod jiného operátora a nové číslo mi nesdělil, protože si prý při svém „pracovním vytížení“ neuvědomil, že na něho nemám žádný kontakt,“ prohlásila žena.

Právě zde je řeč o čísle, které ve stejné době používal i Roman Červík.

Podle B. H. „pan Černý“ na tomto čísle fungoval ještě na konci října. „Aktuálně mám informace, že už nezvedá ani ten druhý mobil,“ konstatovala.

Makléř měl připravit podklady, které B.H. potřebovala pro vyřízení úvěru na byt. Poté, co mu svěřila 80 tisíc korun, však bylo velmi složité se s ním na čemkoli dohodnout. „Vypadá to, že s „panem Černým“ si budeme hrát na kočku a myš, dokud nevyprší rezervační smlouva,“ konstatovala. Později už tušila, že ji makléř vodí za nos. „Zda je to skutečně pan Černý, nebo Červík, to nevím. Ten člověk se mi tak představil a já ho tak celou dobu oslovuji. V kanceláři jsem byla, ale protože se „právě přestěhovali“, neměli tam žádné jmenovky, vizitky, fotky,“ pravila před časem.

Musela se přestěhovat

Podle ní šla výpověď na kancelář realitky ještě před vypršením termínu rezervační smlouvy, a to na základě doporučení právní pomoci. „Protože mě uvedl v omyl hned na začátku, když mi slíbil, podotýkám, že před svědkem, převedení bytu do osobního vlastnictví, což v dohodnutém termínu nebylo možné provést,“ vysvětlila žena, která se do konce října musela přestěhovat. Říká, že makléři už nevěří ani pozdrav.

„K prodeji a převodu nedojde, to je jistá věc. Vyřízení mého úvěru bude trvat 3 až 4 týdny, ale nemám pro podání žádné podklady. Výpisy z katastru si mohu vyzvednout sama, ale byt je v podílovém spoluvlastnictví, což znamená, že bych s ním nemohla ručit a potřebovala bych dva ručitele. Toto by ještě stále bylo v mé moci, ačkoliv mi pan Černý slíbil, že převod do osobního vlastnictví umí zařídit a nebude to problém a že mu na to bude stačit jen týden navíc. Vzal si termín pro vyřízení všech podkladů, trapně zapsaných v diáři, do 20. září. A neudělal nic,“ sdělila B. H. v dalším e-mailu. „I kdybych si sehnala ručitele a zaplatila výpisy z katastru, kupní smlouvu a fotky bytu, které jsou k tomu také potřeba, si sama nepřipravím.“

Budu se bránit, vzkazuje žena agentovi

V minulých dnech se 34letá žena přestěhovala – a zašla na policii ve Frýdku-Místku. „Podávala jsem trestní oznámení pro podvod na Rexx Reality, konkrétně tedy na pana Černého,“ řekla. „Protože při schůzce s mým finančním poradcem ještě koncem září se „pan Černý“ dušoval, že se všechno zvládne a na nenadálé záležitosti by měly být zhruba 2 týdny v rezervě, aby se všechno „pořešilo“. Když jsem celou záležitost předala k řešení osobě, která má pod sebou právní servis, podařilo se jí s panem Černým telefonicky spojit. Řekl jí, že si byl vědom krátkého termínu pro vyřízení celé transakce. Prostě a jednoduše – já, matka samoživitelka, se nesmířím s tím, že bych věnovala 80 tisíc korun nějakému vyčůránkovi, který stejně k soudu nechodí, poštu mu není kde doručit a dál provádí své kejkle na dalších důvěřivých lidech, kteří mají sen o vlastním bydlení,“ líčila klientka Rexx Reality.

Se zveřejněním svého problému nakonec souhlasila. „Každopádně bych ráda upozornila na tohoto příživníka a vzkázala mu, že se budu bránit,“ zdůraznila.