SKLADNÍK/SKLADNICE TŘ z:21/8/2024 Co tě u nás čeká? - příprava materiálu pro výrobu a jeho expedice na místo výroby - příjem hotových výrobků, kompletace a příprava k expedici - pomocné práce při vykládce a nakládce kamionů, manuálně i za pomocí VZV - spolupráce při vedení evidence skladových zásob za pomocí čtečky nebo počítače. Co bychom uvítali? - výuční list nebo maturita výhodou, nikoliv podmínkou - znalost FIFO a 5S - průkaz VZV (jsme schopni zajistit) - schopnost pracovat v týmu - manuální zručnost - zkušenost v oblasti strojírenství výhodou. Co ti můžeme nabídnout? - práci v české firmě, která má zhruba 70 zaměstnanců - firemní prostředí, které podporuje otevřenou komunikaci - snažíme se vyjít si vstříc nejen v pracovních, ale i v rodinných a osobních záležitostech - měsíční odměny za docházku ve výši 1 000,- Kč - skvělou dostupnost MHD nebo autem - práce od pondělí do pátku na 2 směny (ranní, odpolední) - pracovní doba 7hod a 45min - 3 až 5 dnů dovolené navíc ročně po odpracovaném roce - příspěvek na podnikové stravování ve výši 50% - příspěvek na penzijní připojištění dle délky působení ve firmě od 100,- Kč do 500,- Kč měsíčně - možnost se aktivně vzdělávat nejen v oboru, ale i v osobním růstu - smlouvu na dobu určitou s předpokladem prodloužení, preferujeme dlouhodobou spolupráci. Kontakt telefonicky, emailem. 25 000 Kč

