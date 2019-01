Moravskoslezský kraj - Na silnicích našeho regionu se vloni umíralo méně než orok dříve, klesl také počet dopravních nehod. Stouto příznivou zprávou přišlo vedení severomoravské dopravní policie, které vpátek zveřejnilo oficiální statistiky za uplynulý rok.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Z nich vyplývá, že v bývalém Severomoravském kraji, který kromě Moravskoslezského zahrnuje i Olomoucký kraj, bylo vloni evidováno 28 149 karambolů, což je o 3297 méně než v roce 2007. O život přišlo 96 osob, což znamená pokles o dvanáct. Jak ale zdůraznil šéf severomoravské dopravní policie Jiří Zlý, podle mezinárodní metodiky jsou v těchto číslech zahrnuti pouze ti, kteří zemřou na místě či do čtyřiadvaceti hodin od havárie. Ubylo i těžce zraněných (o 105), lékaři také ošetřili méně lehce poraněných (o 68).

Nejčastější příčinou havárií byl nesprávný způsob jízdy (14 867), nedání přednosti (4008) a nepřiměřená rychlost (3338). Co se týká měsíců, nejvíce se bouralo v listopadu, říjnu a prosinci. Nejvíce se umíralo v červnu, srpnu a listopadu, kdy zemřelo po devatenácti osobách. Nejtragičtějšími dny se staly 23. červenec a 17. srpen, kdy na silnicích vyhaslo po čtyřech lidských životech.

Nejvíce neštěstí se v loňském roce odehrálo na Novojičínsku, kde přímo na místě či do čtyřiadvaceti hodin zahynulo devětadvacet lidí, což je o čtrnáct více než o rok dříve. V rámci Moravskoslezského kraje došlo k největšímu zlepšení v Ostravě. Zatímco v roce 2007 zde zahynulo osmnáct lidí, vloni jich bylo osm. Policisté vloni při kontrolách odhalili na 117 tisíc přestupků. Celkem uložili pokuty za více než osmdesát milionů korun. V jejich síti uvízlo 4173 hříšníků, kterým v krvi koloval alkohol. Zadrželi také 292 zdrogovaných motoristů, což je o 142 více než předloni.

Hondy s radarem

Policisté věří, že příznivý trend ve vývoji dopravní nehodovosti bude pokračovat i letos. Ochránci zákona stejně jako vloni chystají řadu represivních, ale i preventivních akcí. Svou pozornost chtějí věnovat okolí základních škol, kde mnozí řidiči ohrožují zdraví a životy dětí. Zaměřit se chtějí i na motorkáře, pro které připravují speciální kampaň. Nechtějí však sázet pouze na vysvětlování a domluvy. Na piráty na dvou kolech si již brzy posvítí prostřednictvím silných motorek Honda 1300 vybavených radary. Dostat by je měli v průběhu nejbližších týdnů. Kolik strojů severomoravská policie získá, není zatím známo. Jak zdůraznil Zlý, vloni na krajských silnicích zemřelo čtrnáct motorkářů, mnohdy vlastní vinou. „Mezi lidmi převládá názor, že většinou jsou to mladí lidé kolem dvaceti let. To ale zdaleka není pravda. Máme zde i motorkáře přes čtyřicet i padesát let. Člověk by si řekl, že by tito lidé již měli mít rozum,“ řekl Zlý.

Policisté v letošním roce nasadí i další zbraň v podobě automobilu VW Passat R36, který má pod kapotou tři sta koní a maximální rychlosti až dvě stě padesát kilometrů v hodině. Sto kilometrů v hodině dosáhne za 5,6 sekundy.