Pro vládnoucí stranu se jedná o jeden z klíčových volebních bodů, který prezentuje jako sociální projekt magistrátu. Skutečnost, že některým dětem ve Frýdku-Místku, které pomoc potřebují, platí obědy pražská neziskovka či celorepublikový projekt bezplatného stravování ve školách ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), už ale v prohlášeních primátora na sociálních sítích nezaznívá.

„Program obědy zdarma do škol maže sociální rozdíly a využilo ho přes 500 dětí z našeho města. Mnohé z nich by na obědy vůbec nechodily. Příští školní rok spouštíme podporu zdravého stravování v nezměněné podobě,“ napsal v srpnu na sociální sítě primátor Frýdku-Místku Petr Korč k projektu, který komunikuje jako sociální projekt města.

Pokračování tohoto projektu schválila rada města na červnovém zasedání. Na dotazy Deníku, jakou částkou tento projekt městský rozpočet podpořil, odmítlo tiskové oddělení města odpovědět. A neodpovědělo ani na další dotazy.

Zajímavé je, že na témže neveřejném zasedání rady města Frýdku-Místku ze dne 25. června 2024 radní v čele s primátorem odsouhlasili přijetí daru od neziskové organizace Women For Women na financování obědů pro žáky 1. základní školy ve Frýdku-Místku. Konkrétně se jedná o dar škole ve výši 24.320 korun, jímž pražská nezisková organizace poskytuje tuto částku na úhradu stravného ve školní jídelně pro 9 žáků na období od 1. září do 31. prosince 2024.

Na základě vyjádření neziskové organizace Women for Women požadala o dar sama škola. „Mohu potvrdit, že žádost z této základní školy pro 9 potřebných dětí na částku k úhradě obědů evidujeme. V našem projektu s námi vždy spolupracuje příslušná základní škola, která o podporu na obědy pro děti na konkrétní období žádá a iniciativa vychází prvotně od ní,“ potvrdila Barbora Nejedlá, hlavní koordinátorka projektu Obědy pro děti a SOS do školky z organizace Women For Women.

Deník se proto obrátil na vedení základní školy, proč 9 žáků, na jejichž obědy byl poskytnut dar, nemůže být zařazeno do programu městem financovaných obědů pro školáky, když podle vyjádření primátora Petra Korče by díky městskému projektu nemělo být „žádné dítě vyloučeno ze stravy.“ Ředitel školy Zbyněk Šostý však na dotazy Deníku od 26. srpna až do vydání textu neodpověděl.

Zbyněk Šostý je současně členem rady města, která dar schválila a rovněž i členem strany Naše Město F-M, jejímž předsedou je primátor města. Ředitel základní školy Šostý věnoval od roku 2018 do roku 2023 štědrou finanční částku svému politickému hnutí Naše Město F-M, kdy dohromady straně daroval 252 800 korun.

Obědy školákům nehradí ve Frýdku-Místku jen město, jak by se po přečtení příspěvků primátora na sociálních sítích mohlo zdát, ale kromě již zmiňované neziskové organizace také Ministerstvo práce a sociálních věcí. A zatímco projekt města Frýdku-Místku funguje teprve druhým rokem, ten od MPSV zajišťuje obědy pro školáky po celé České republice již devět let.

Moravskoslezský kraj poskytl Deníku informace, že MPSV v rámci svého vlastního projektu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi schválilo pro Frýdek-Místek finanční pomoc za téměř 740 tisíc korun na zajištění stravování dětem na MŠ, ZŠ, a SŠ. Ovšem z této částky, kterou mohly všechny školy ve městě využít, bylo nakonec vyčerpáno pouze necelých 190 tisíc korun. Do projektu se v loňském školním roce zapojilo pouze 6 mateřských škol, jedna základní a jedna střední škola.

„Školy se zapojují dobrovolně, na základě rozhodnutí jejího vedení, a to v případě, že mají žáka, jehož rodina se ocitla v nepříznivé finanční situaci a splňují podmínky dotačního programu,“ potvrdila nízkou aktivitu škol ve Frýdku-Místku, pokud jde o žádosti na hrazení obědů z prostředků MPSV, tisková mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová.

Kdo může žádat o obědy zdarma v projektu města?

O úhradu obědů z projektu Statutárního města F-M mohou žádat ti rodiče či zákonní zástupci, jejich dítě má trvalý pobyt na území Frýdku-Místku a je žákem některé z městských škol a rodina pobírá přídavky na děti.

Do projektu financovaného MPSV mohou být zařazeni všichni žáci MŠ, ZŠ a SŠ ve věku od 2 do 26 let, jejichž rodina se ocitla v hmotné nouzi, tzn. že zákonní zástupci dítěte doložili doklad z ÚP o pobírání dávek hmotné nouze – příspěvek na živobytí.