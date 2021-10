/ROZHOVOR/ Debakl tradiční levice, jasná výhra hnutí ANO, kroužkování. To jsou fenomény letošním voleb v Moravskoslezském kraji. Podle profesora politologie z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Stanislava Balíka ovlivnila výsledky voleb v regionu i personální nabídka a oblíbený hejtman.

Výsledky sněmovních voleb 2021 v Moravskoslezském kraji. | Foto: Deník

V Olomouckém a ještě více v Moravskoslezském je výsledek voleb značně odlišný od výsledku celostátního a diametrálně jiný od výsledků například v Praze. O čem to vypovídá a může to signalizovat nějaký společenský problém?

Ne, nesignalizuje to společenský problém, jen mírně odlišné rozložení společenských zájmů. Leccos ovlivnila i personální nabídka, kupříkladu oblíbený hejtman v čele kandidátky ANO jistě přidal nemálo voličských hlasů, Na druhou stranu například nezajímavá personální sestava ODS v Olomouckém kraji vedla k tomu, že byli její kandidáti překroužkováni lidovci. A protože, naše země není unifikovaná, existují rozdíly mezi jednotlivými částmi, tak právě proto je dobře, že nemáme jednotné celostátní kandidátky, ale do volebních výsledků promlouvají právě jednotlivé regiony.