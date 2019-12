Poplatek za odpad? Město osvobodí děti do šesti let

Rodiče dětí do šesti let věku ušetří ve Frýdku-Místku na poplatku za svoz komunálního odpadu. Dosud byly od poplatku osvobozeny děti do tří let. Novinku, která platí od příštího roku, posvětili městští zastupitelé.

Ilustrační snímek. Popelnice na tříděný odpad. | Foto: Deník / Vladimír Šťastný