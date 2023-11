Třinečtí policisté řeší aktuálně případ podvodníka, který se ženě z Třince na dálku dvořil coby známý český zpěvák. Získal si její důvěru, vyznal lásku a nakonec i „obral“ o téměř 50 000 korun.

Další podvodník se vydával za hudební ikonu. Ženu z Třince obral o 50 tisíc korun. | Foto: Deník/František Kuba

Co už policisté vědí? Příběh začal tak, že žena věkem kolem 60 let z Třince, byla oslovena a začala si psát skrze komunikační aplikaci s velmi populárním českým zpěvákem. Ten je oblíben zejména mezi mladou generací a svými koncerty vyprodává největší haly v republice.

Paní se domnívala, že si píše s hudební ikonou a ne s podvodníkem, který se po vyznání lásky hbitě vyhýbal každé nabídce na zavolání. Nicméně si získal její důvěru a neuběhlo ani 14 dnů od prvního kontaktu a už si „zpěvák“ požádal o peníze k práci na svých písničkách. Poslal také návod k postupu při platbách.

Paní se ho zželelo a na účet v cizině mu měla zaslat téměř 50 000 korun, kdy část financí si dokonce půjčila. „Zpěvák“ měl dále ženě zaslat balík, který si ale nevyžádala, přesto byla upozorňována na nutnost poplatku celní správě.

„To už přišlo ženě divné, tak vše nahlásila policistům s tím, že byla zřejmě podvedena a až postupem času si uvědomila, že netuší, s kým si vlastně dopisovala. Kolegové z obvodního oddělení Třinec zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu podvodu a věcí se i nadále zabývají,“ uvedla Soňa Štětínská z Policie ČR.

Policisté apelují na lidi, aby se vždy přesvědčili, s kým že to vlastně komunikují a upřednostnili osobní kontakt. „Nenechte se zmást ani v případě, pokud jste „osloveni známou osobností“ z jakékoliv oblasti, politiky, kultury, sportu a podobně. Zvažte, proč právě vás by si dotyčný, zpravidla dobře finančně zajištěný, měl vybrat a žádat vás o pomoc,“ doplnila Štětínská. Podvodníci to zkouší všemi způsoby, lidé by se neměli nechat ošálit ani líbeznými slovy či srdceryvnými historkami o nouzi o peníze.