Stavba poslední části obchvatu Třince na Frýdecko-Místecku zřejmě bude dokončena později, než se předpokládalo. Stavba silnice I/68 mezi částí Třince Nebory a Třanovicemi na Frýdecko-Místecku měla být původně hotova v červenci příštího roku.

Důvodem prodloužení termínu dostavby byly majetkové problémy či nedostatky v zadávací dokumentaci, které se vyskytly v počátku výstavby. Rychlost výstavby částečně ovlivnila i koronavirová pandemie.

„Stavbě v tuto chvíli nebrání nic, aby se mohla realizovat. Nemáme zde už žádné majetkoprávní problémy, nemáme zde ani zásadní technické problémy, které by bránily realizaci,“ uvedl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Dodal, že zhotovitel stavby ale nárokuje prodloužení doby výstavby.

„Myslím si, že to prodloužení nebude nějakého zásadnějšího charakteru, a že stavba bude zprovozněna do konce příštího roku,“ uvedl Mátl. Snahou je, aby poslední část obchvatu byla hotova před zimní sezonou 2022/2023.

Stavba měla přijít na zhruba 2,1 miliardy korun bez DPH, zakázku získalo sdružení firem Eurovia CS a Strabag. Zpracovatelem dokumentace pro stavební povolení byly Sudop Praha a Mott MacDonald.

„V tuto chvíli jsme z hlediska profinancování zhruba na pětině. Samozřejmě zde budou jako na všech stavbách obdobného charakteru změny během výstavby, které tu cenu mírně navýší,“ uvedl Mátl. Dodal, že kritickým místem stavby jsou především mostní objekty.

Budovaná silnice je dlouhá přibližně 5,4 kilometru a je poslední částí obchvatu Třince. Detailně je popsána v letáku ŘSD. V Třanovicích napojí jeho již zprovozněné úseky (silnici I/11) na dálnici D48.

Zdroj: Youtube

V minulosti už byl dokončen obchvat ve dvou úsecích Nebory – Oldřichovice a Oldřichovice – Bystřice. „Tato stavba je klíčová, bez ní to úplně nefunguje tak, jak by to fungovat mělo,“ řekl Mátl.

SFDI: peníze máme připravené

Ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Zbyněk Hořelica potvrdil, že na dostavbu silnice jsou připraveny peníze.

„Prostředků bude dostatek, SFDI má pro ŘSD letos rekordní rozpočet přes 60 miliard a samozřejmě tato stavba je v rámci tohoto rozpočtu plně pokryta. Pro letošní rok je to asi 1,3 miliardy, která je vyhrazena čistě na tuto stavbu. Pokud by se ukázalo, že bude potřeba navýšit finanční zdroje, kdyby se dejme tomu urychlily jednotlivé práce, tak jsme připraveni takzvaným rozpočtovým opatřením ten rozpočet upravit,“ uvedl Hořelica.

Podle třinecké primátorky Věry Palkovské (Osobnosti pro Třinec) je pro město obchvat zcela zásadní stavbou. Město chce, aby poslední část byla otevřena právě před zimní sezonou.

„Chápu, že problémy jsou, ale nejsou nepřekonatelné. Nemusí být na podzim příštího roku hotové výsadby, nemusí být protihlukové stěny a vše, co by mělo být s ukončením stavby spojené. Pro nás je důležité, aby před zimou byl třetí úsek průjezdný,“ uvedla Palkovská.