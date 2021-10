Zajímavé bude na Frýdecko-Místecku sledovat úspěšnost ČSSD, strany, která se letos musí obávat o pokoření pětiprocentní hranice pro vstup do Parlamentu. Zatímco na úrovni komunálních voleb se dá říct, že Frýdek-Místek býval léta baštou sociální demokracie (v posledních vítězných komunálních volbách v roce 2018 získala nejvíce hlasů – 21,91 %) a několik čtyřletých období vládla městu, v parlamentních volbách jejich podpora už nebyla tolik úspěšná. Získali zde v roce 2017 jen 8,94 %, což však i tak bylo více než celkových 7,27 %.

Volit můžete v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Lidé hlasuji ve volbách do Poslanecké sněmovny, 8. října 2021 ve Frenštátě pod Radhoštěm. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.