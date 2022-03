Bizarní situace: hrozí v Polsku nezletilým cyklistům z Česka pokuta?

V Česku však děti nic podobného získat nemohou a Poláci nerozlišují, kdo se u nich na kole pohybuje. Otázka tak visela jen nad tím, zda budou policisté aktivně pokutovat případné jedince.Podle Krajského ředitelství policie v Katovicích se „cyklistickým průkazem“ musejí prokazovat dětští cyklisté ve věku od deseti do 18 let, což upravuje článek zákona z ledna 2011 o řidičích vozidel.

„V souladu s těmito předpisy si osoby mladší 18 let musí pořídit k jízdě na kole ‚cyklistický průkaz‘ nebo řidičské oprávnění skupiny AM, A1, B1 nebo T. Uvedené ustanovení nikterak nevylučuje požadavek prokazovat se výše uvedeným oprávněním k řízení také cizinci,“ stojí v prohlášení polské policie.

Od stovky po osm tisícV souladu se zákonem o drobných přestupcích tak bude uloženo napomenutí nebo pokuta od 20 do 1 500 zlotých (tedy přibližně od 100 až po 8000 korun, pozn. red.) všem osobám, které bez řidičského oprávnění řídí vozidlo jiné než motorové na veřejné komunikaci, v obytné zóně nebo v dopravní zóně.

„Vzhledem k tomu, že většina přeshraničních cyklistických tras se nachází mimo veřejné komunikace, obytné zóny a dopravní zóny, zdá se neopodstatněné domnívat se, že právní předpisy platné v Polsku mohou představovat významný problém cykloturistiky v příhraniční oblasti,“ je přesvědčena polská generální konzulka v Ostravě Izabella Wołłejko-Chwastowicz.

Ta už dříve Deníku vysvětlila, že tématu ani v samotném Polsku dlouho nebyla věnována větší pozornost. „Dosud to nikdo neřešil, protože cyklisté nezaujímali nikterak velký podíl mezi účastníky silničního provozu,“ popsala Wołłejko-Chwastowicz s tím, že to se postupně mění a je třeba na to reagovat.