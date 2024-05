V průměru o 80 procent více letos zaplatí lidé na dani z nemovitosti po celé republice. Vláda novelou zvedla výši sazby. O další navýšení se někde postarala samotná města a obce, které si mohou upravit koeficient pro finální výpočet. Někde toho náležitě využili, jinde nechali sazby stejné jako loni.

Změna jen v Jablunkově

Na Frýdecku a Třinecku obce ke změnám nepřistoupily a ponechaly místní koeficient beze změny. Výjimkou je pouze Jablunkov, který zvedl místní koeficient z 1 na 1,2. V praxi to znamená, že obyvatelům Jablunkova se bude při výpočtu daně násobit částka daně ještě tímto koeficientem.

Vedení Frýdku-Místku o kauze na magistrátu nehodlá mluvit. Straší pokutou

Občané na Frýdecku a Třinecku tak sice zaplatí vyšší daň - stanovenou letošní novelou ze strany státu, ale na rozdíl od jiných regionů, kde dochází k dalšímu navýšení kvůli růstu místních koeficientů, si mohou oddychnout, že už je další násobení daně nečeká. Tedy kromě zmiňovaného Jablunkova.

Vyčíslení daně právě ve schránkách

Konkrétní částku, kterou musí finančnímu úřadu odvést, by už měli majitelé nemovitostí znát. „Informace o konkrétní částce pro zaplacení daně rozesíláme držitelům datových schránek rovnou do datovek. Ti, kteří se přihlásili ke službě zasílání informací emailem, dostanou výši částky e-mailem. Ti, kdo mají SIPO, dostanou předepsané částky přes SIPO. Zbytek občanů obdrží složenku. Zároveň dostanou i informace, jestli nemají dluh nebo přeplatek,“ vysvětlila mluvčí finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj Petra Homolová.

Informace by měly být rozeslány do 24. května. Kdo by informaci do tohoto data nedostal, měl by se dotázat přímo na příslušném finančním úřadu. Ty od jara vyřizují stovky dotazů denně. „Občané požadují rozklíčovat výši daně, kterou dostanou od nás podle jednotlivých nemovitostí. To například znamená, že když na složence mají uvedenou částku dva tisíce a je to dohromady za byt a tři pozemky, tak chtějí zjistit, kolik platí za každou jednotku zvlášť,“ popsala Homolová.

Šok pro chataře

Paušální navýšení daně se týká všech majitelů nemovitostí. Největší šok na Frýdecko-Místecku zažijí zvláště majitelé staveb, které byly zkolaudovány k rekreaci, ale majitelé v nich trvale bydlí. Ti mohou být letos pořádně překvapeni.