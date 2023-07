Dark Sky Beskydy – Park tmavé oblohy, je organizace, která jako jediná v České republice umožňuje široké veřejnosti pozorování vzdálených hlubin vesmíru těmi nejmodernějšími dalekohledy. Dosud působila na beskydském vrcholu Gruň, zdá se však, že ji v brzké době čeká stěhování na jiné místo…

Dalekohled. | Foto: se souhlasem Tomáše Hynka

Představitelé Dark Sky Beskydy zveřejnili na sociální síti následující vyjádření:

Je nám to líto, ale působení ochránců přírody, významné omezení pohybu aut, omezení parkování, vjezdu i nesouhlas místních nás dotlačili k ústupu od této aktivity a byli jsme donuceni více respektovat přírodu a tradiční funkci hřebene Gruň. Z dlouhodobého hlediska je to asi správná cesta. Nicméně byla to unikátní vzdělávací aktivita a její čas se naplnil. Alespoň ti, kteří to s námi absolvovali, zažili něco jedinečného a nyní i unikátního. Pozorování temné oblohy budou pokračovat v jiné lokalitě Beskyd. Budeme vás informovat, kam se Dark Sky Beskydy přesunul.

