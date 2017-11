Práce na silnicích vrcholí, vyjde dělníkům počasí?

S blížící se zimou finišují práce na silnicích v regionu. Dělníci se však ještě několik týdnů budou činit na rozpracovaných stavbách.

Ve Frýdku se dělníci pustili do opravy silnice II/477.Foto: Deník / Morys Lukáš

Týká se to například ulice Podpuklí v Místku, od začátku července se tam opravuje most přes Hodoňovický náhon v těsné blízkosti hlavního tahu na Beskydy. Vlastníkem mostu u semaforu je Moravskoslezský kraj.

Na opravu mostu navazuje také oprava povrchu v ulici Podpuklí, kde provoz rovněž řídí semafory, zatímco o kus dál na výjezdu do Palkovic už je několik týdnů hotovo.

Místní tak musí skousnout fakt, že si někteří řidiči raději zkracují cestu přes okrajové komunikace kolem rodinných domů, než aby čekali na semaforech.

Oprava mostu i přilehlé silnice má být hotova v listopadu.

Zato ve frýdecké části města jsou práce na opravě silnice číslo II/477 od křižovatky s Bruzovskou ulicí až po křižovatku se Slezskou ulicí naplánovány až do půlky prosince. Bude tak zapotřebí přízeň počasí, aby se stihlo co možná nejvíce.

Původně se mělo začít v září, dělníci se ale pustili do práce kvůli prodlevám při zadávání zakázky až minulý týden. Kraj, kterému silnice patří, nakonec spustil opravu ještě letos i kvůli tomu, že na příští rok je plánována rekonstrukce silnice II/473 u hypermarketu Albert a od křižovatky U Rady směrem na Sedliště.

Rozkopané silnice na několika místech by tak mohly ještě více zkomplikovat dopravu ve vytíženém centru města.

Až do konce listopadu mají trvat práce na příjezdu do Třince směrem od Českého Těšína. V úseku od nadjezdu na Balinách směrem na železniční zastávku Konská budou silničáři pokračovat až na jaře roku příštího roku, kdy to klimatické podmínky dovolí.

Výměna asfaltového koberce teď postihla i silnici v úseku Ostravice Mazák. Ke konci se chýlí i jiné stavební akce v okolí silni například úprava protihlukových stěn v katastru Dobré na dálnici D48, kde je několik měsíců uzavřen jeden jízdní pruh, nebo také budování oplocení podél silnice I/56 mezi Frýdkem-Místkem a Frýdlantem nad Ostravicí.