Výjimka platí do roku 2027. Kdy se ekodukt začne stavět, není jasné. „Je to otázka let, aktuálně máme koncept dokumentů pro vydání společného územního a stavebního povolení. Zahájení se bude odvíjet od průběhu veřejné zakázky na výběr zhotovitele,“ řekl Miroslav Mazal z týmu komunikace ŘSD.

Příliš úzký, tvrdí Děti Země

Podle Patrika se Dětem Země také nelíbí, že šířka ekoduktu se dvěma oblouky má být v koruně jen 47 metrů. Podle něj by to mělo být kolem 80 metrů.

„Státní investor se dlouhé roky účelově handrkoval o šířku ekoduktu, dokonce navrhoval jen 40 metrů, přestože by optimálně měla být dvojnásobná. Dohodnutá šířka jen 47 metrů je pro nás důkazem, že ŘSD ČR pohrdá zájmy ochrany přírody, neboť ho zajímá jen rychlé a rozsáhlé betonování krajiny pro rozvíjení škodlivé automobilové dopravy,“ řekl Patrik.

Děti Země přesto očekávají, že ŘSD ČR po získání pravomocnosti výjimky požádá do konce srpna o vydání společného územního a stavebního rozhodnutí, aby se ekodukt začal stavět ještě před koncem roku 2022 a ne až podle plánu v roce 2024. V opačném případě půjde podle spolku o další doklad, jak je ŘSD ČR odborně neschopné připravit a postavit stavebně snadnou stavbu a jak patří mezi největší potížisty při investování v dopravě.

Ekodukt má sloužit migraci savců přes Jablunkovskou brázdu. Nadchodů určených pro migraci velkých savců je v současné době ve správě ŘSD přes dvacet.