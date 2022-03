Do pomoci Ukrajině se zapojili i trestanci z Věznice Heřmanice v Ostravě. Šest z nich v rámci dlouhodobé spolupráce mezi káznicí a společností Nová šance z Koblova pomáhalo upravovat nebytové prostory v areálu bývalých kasáren.

Sloužit budou jako skladové prostory pro humanitární pomoc Ukrajině. Centrální ostravský sklad se totiž plní a je třeba najít další vhodná místa. Jedním z nich byla právě Nová šance.

Pro Ukrajince bude jízdné po celém Moravskoslezském kraji zdarma

„Šlo zhruba o osmdesát metrů čtverečních. Abychom mohli pomoci lidem na Ukrajině se sběrem různých věcí, bylo potřeba opravit podlahy, opravit zdivo, vymalovat tyto prostory, natřít okna a podobně,“ uvedl ředitel Nové šance Petr Novák, který si pochvaloval dlouhodobou spolupráci s Věznicí Heřmanice.

„Pokaždé, když je to zapotřebí, nám vyberou a pošlou skvělé a pracovité chlapy. Jsme rádi, že můžeme alespoň malou měrou přispět k vyřešení nedostatku skladových ploch v Ostravě a okolí,“ řekl Dvořák s tím, že v Nové šanci budou upraveny i další prostory.

OBRAZEM: Přestavba očkovacího centra na Černé louce na centrum pro Ukrajinu

Do pomoci Ukrajině a běžencům se chtějí zapojit i další heřmaničtí vězni. „Odsouzení ve výkonu trestu nemají moc šancí, jak vyjádřit podporu Ukrajincům. Požádali proto vedoucího oddělení výkonu trestu, aby se mohli zapojit do pomoci alespoň sbírkou trvanlivých potravin a sladkostí dětem nakoupených ve vězeňské kantýně. Je to od nic krásné gesto solidarity,“ uvedla mluvčí káznice Martina Lompová.