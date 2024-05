Třinecká knihovna získala ocenění za rozvoj a podporu vzdělávání. Na Národním semináři informačního vzdělávání v Brně ocenili práci ředitelky Martiny Wolne a její tým učících knihovnic a knihovníků. Kolegové z oboru vyzdvihli hlavně budování komunitní role knihovny a originální vzdělávací projekty pro děti, dospělé i seniory.

Cena NASIV za nejlepší vzdělávání pro Knihovnu Třinec | Foto: Deník/Michaela Kaňoková

Cena NASIV se letos předávala třetím rokem. „Se zájmem sleduji aktivity a působení třinecké knihovny. Inovace, energie a komunita jsou slova, která se mi vybaví jako první. Ocenění NASIV je v dobrých rukou,“ vzkázal knihovně v Třinci David Kudrna, první držitel Ceny NASIV.

I loňský laureát Richard Papík vyjádřil radost: „Děláte to hezky, odborně, svižně, přátelsky a lidsky. Umíte fantasticky naplňovat komunitní roli knihoven směrem k dětem a dospívajícím, ale přispíváte také úžasně k aktivaci čtení a čtenářství napříč generacemi. Fandím vám a obdivuji.“

Senioři se učí pracovat s umělou inteligencí

V knihovně není spojení napříč generacemi prázdný pojem. Knihovna v Třinci se zaměřuje nejen na vzdělávání dětí, ale také na mladé, dospělé a seniory. Lektorky Gabriela Petrová a Dagmar Maroszová se věnují vzdělávání seniorů, a na tomto poli slaví úspěchy. „Jsou tak krásné odezvy, kdy vidíme, jak jsou senioři nadšení a rádi se vrací. Naše lektorky jim dokážou pomoci s různými tématy, dokonce i s technologiemi. Nejkrásnější pocit je, když vidíte přímou reakci,“ dodává Martina Wolna, ředitelka knihovny.

Ostatně i festival ČteFesT, který začíná již zítra, nabídne široké spektrum aktivit a projektů pro mladé i vyzrálé publikum. Pozvánku Deníku na akci si můžete přečíst níže:

V pátek začíná největší literární svátek v Třinci. Na ČteFesT přijede i Lednická

„V knihovně probíhá několikrát do roka odborné setkávání nad čtenářstvím a literaturou, u kterých se společně vzdělávají knihovníci a učitelé. A koná se například festival Dočet nebo ČteFesTí Inspiromat,“ řekla Marika Zadembská.

Vzdělávání v Knihovně Třinec je z velké části navázáno na partnerství se školami a knihovnické lekce pro děti. U dospělých probíhá vzdělávání prostřednictvím přednášek. „Snažíme se přinášet aktuální témata, která hýbou společností nebo která chceme komunikovat. Mediální výchova, lidská práva, nové trendy v technologiích, roboti nebo umělá inteligence,“ popisuje Wolna.

Unikátní program už přes 20 let

Základy vzdělávání v Knihovně Třinec byly položeny v roce 1993. „Prvním učícím knihovníkem jsem byla já. Tehdejší paní ředitelka vytvořila v knihovně místo pro nové lekce. Byla vizionářka, protože v té době to nebylo obvyklé,“ zavzpomínala Martina Wolna. Tendy byly položeny základy spolupráce se školami.

Primátorka dělá z radnice rodinný podnik, tvrdí Radim Turek z opozice v Třinci

Knihovníci začali klást požadavky na sebe samotné: „Věděla jsem, že do týmu potřebuji někoho, kdo se bude lektorsky rozvíjet. Měla jsem štěstí na Mariku Zadembskou, která je zde dodnes a vede svůj lektorský tým dále,“ popsala Martina Wolna.

„Nadefinovali jsme si, co to znamená být dobrou vzdělávací institucí, mít pro to kritéria a pracovat na lidech, lektorech. Vývoj byl dlouhý a nekončí. Jsme stále na cestě. Proměňují se potřeby společnosti a proměňuje se i způsob, jakým vzdělávání funguje. I lektorství je práce spojená s celoživotním profesním vzděláváním,“ zmínila ředitelka knihovny.