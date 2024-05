Muzeum trojmezí v Jablunkově bude v sobotu 11. května dějištěm malé workshopové akce, neboť se zde budou vyrábět dárky pro maminky. Srdečně jsou zvány hlavně děti a mládežníci do 18 let.

Den matek. | Foto: Deník/Jiří Macek

V Jablunkově si tím letos připomínají nedělní Den matek. Co se bude vyrábět? Náramek z perliček, dárková krabička, záložka do knihy nebo obrázek namalovaný na skle. Pro maminky, které doprovodí své ratolesti, bude připraveno malé občerstvení k zakoupené vstupence do muzea a samozřejmě komentovaná prohlídka expozice (ve 13 a také v 15 hodin).

Hotely na Frýdecko-Místecku mají jen pár volných míst během mistrovství světa

Mezinárodní výměna mládeže Erasmus+ na Jablunkovsku