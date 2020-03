Primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký výzvu k šití roušek doma doplnil také potřebnými návody a komentářem proč.

„Přibývají nemocní v ČR, ale i u nás. Ve Frýdku-Místku jsou čtyři osoby s pozitivním testem. Ve skutečnosti jich může být ale mnohem více. Nemusíte mít teplotu ani jiné příznaky, ale nemoc už můžete mít a klidně ji šířit dále. Pokud máte roušku, tak se toto šíření omezí. Ale kde je vzít? A tady je ta výzva,“ vysvětluje primátor a připomíná, že v pondělí zasedne krizový štáb města a bude situaci řešit.

Podívejte se, jak používat ústní roušku:

Podívejte se také, jak se dále chránit:

K TÉMATU

Magistrát Frýdku-Místku omezuje úřední hodiny



Úřední hodiny magistrátu pro veřejnost jsou do odvolání omezeny, a to na pondělí a středu od 13 do 15 hodin. Mimo tyto úřední hodiny nebudou občané vpuštění do budov magistrátu.



*Výjimkou jsou předvolané osoby ke správnímu řízení, objednaní a pozvaní občané a také občané, kteří si rezervovali termín pro vyřízení dokladů nebo registraci vozidel elektronicky, tedy prostřednictvím rezervačního systému. Rezervační systém pro vyřízení dokladů a registraci vozidel bude do odvolání zablokován, tedy nové rezervace nebudou možné.



Vstup do budovy magistrátu, kde se vyřizují doklady a registrace vozidel (přepážkové pracoviště) na ulici Politických obětí v Místku bude možný pouze zadním vchodem od parkoviště, a to jak pro zaměstnance, tak občany. Hlavní vchod bude celodenně uzavřen. V době úředních hodin budou vstupy občanů do budov magistrátu korigovat strážníci městské policie. Vyzýváme občany, aby pro komunikaci s úředníky a zaměstnanci Magistrátu města Frýdku-Místku volili přednostně telefonické a e-mailové spojení – najdete zde.