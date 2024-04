Primátor Frýdku-Místku Petr Korč na sociálních sítích sdílel příspěvek, ve kterém hlásá: „Zvyšujeme kvalitu MHD zdarma“. Háček je v tom, že za projektem nestojí radnice, nýbrž soukromý dopravce. Jedná se o probíhající instalaci světelných panelů na zastávkách MHD ve Frýdku-Místku, o níž Deník už informoval. Příspěvek primátora na sítích vyznívá tak, jako by zásluhy byly na straně vedení města.

Příspěvky primátora na FB k instalaci LED panelů. | Video: Kaňoková Michaela

Petr Korč v úterý umístil na svůj Facebook a na další facebookové skupiny status, který dává občanům na vědomí instalaci nových panelů. V postu propaguje tento projekt takto: „Zvyšujeme kvalitu MHD zdarma a zdaleka nekončíme. Na hlavních zastávkách instalujeme velké informační panely“. Vyvolává to dojem, jako by projekt chytré zastávky byl další službou pro občany, o kterou se zasloužila radnice. Až na to, že tento projekt město nefinancuje ani nezajištuje. Celý ho má na starosti soukromý dopravce Transdev Slezsko.

Panely financuje firma a EU

Do zvýšení komfortu cestujících investoval externí dodavatel služeb přepravy po městě. LED tabule informují na devíti zastávkách o nejbližších odjezdech. „Většinu nákladů hradí Unie, konkrétně 85 procent, zbylých 15 pocent je hrazeno ze zdrojů společnosti Transdev Slezsko, která je smluvním dlouhodobým provozovatelem MHD ve Frýdku-Místku. Další nepřímé náklady spojené s instalací, administrací projektu a podobně jdou pak plně na vrub naší společností,“ říká Jakub Vyvial, ředitel osobní dopravy Transdev Slezsko. Rovněž i dotační žádost byla zpracovávána a podávána pouze touto společností.

Snazší orientace na zastávkách ve Frýdku-Místku. LED tabule ulehčují cestování

Deník se obrátil na magistrát Frýdku-Místku s prosbou o vyjádření. Přímý telefon na primátora Korče redakce od tiskového oddělení nedostala, a tak požádala o vysvětlení mluvčí magistrátu Janu Musálkovou Jeckelovou.

Status zůstal nevysvětlen

Jak byl statut primátora Petra Korče míněn? A proč oslovuje veřejnost v množném čísle za město, když se o projekt města nejedná?

Mluvčí magistrátu se k těmto otázkám nevyjádřila, odpověděla pouze na dotaz, který se týkal financování a realizace LED panelů. „Vše je zcela v režii dopravce Transdev,“ potvrdila Jana Musálková Jeckelová.

Dětské hřiště na Riviéře v Místku je o zdraví. Rodiny raději šlapou do Frýdku

Dopravce Transdev zajišťuje pro Frýdek-Místek přepravu obyvatel na základě projektu MHD zdarma. „Dopravce v letošním roce dotuje tuto službu 157 miliony korun,“ sdělila mluvčí Frýdku-Místku.

Provozování veřejné dopravy zdarma je službou města, která funguje již několik let. Proto i další věta primátora z jeho facebookového statusu: „A pořad platí, že MHD byla, je a zůstane pro občany města za symbolickou jednu korunu ročně,“ může vzbuzovat dojem, že město sice zainvestovalo do zvelebení MHD zastávek, ale i tak zůstane doprava zdarma.