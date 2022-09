ČSSD, která se s dalšími nezávislými kandidáty a hlavně bývalým primátorem Michalem Pobuckým poprvé od vzniku samotné České republiky „skryla“ pod sdružení Přátelé FM, dostala 18,84 procent hlasů a devět mandátů. Šance účasti na vládnoucí koalici Přátel FM je vzhledem ke vztahům bývalého primátora s prvním i druhým v pořadí téměř vyloučená. Ani spojení s SPD a SPOLU – KDU-ČSL, ODS, TOP 09 nenabízí dostatečný počet mandátů k získání většiny. Ambiciózní Piráti se vůbec, byť jen těsně, nedostali přes potřebnou pětiprocentní hranici, poprvé skončili i komunisté.

„Jakmile vyšlo najevo, že jsme volby ve Frýdku-Místku vyhráli, avizoval jsem, že chci zahájit jednání o koalici na základě té současné, ovšem bez Pirátů, kteří se do zastupitelstva nedostali,“ řekl současný a s téměř stoprocentní jistotou i budoucí primátor Frýdku-Místku Petr Korč. „S hnutím ANO 2011 máme většinu mandátů, nyní se bavíme, zda koalici rozšíříme i o SPOLU – KDU-ČSL, ODS, TOP 09. Zde je ale programový problém s pohledem na osud hotelu Centrum, který získala do majetku městská teplárenská společnost DISTEP,“ popsal Korč.

SPOLU šlo totiž do komunálních voleb s tím, že hotelu Centrum by se městský podnik měl vzdát a zajistit jeho prodej. To ovšem současné vedení města odmítá. Petr Korč se však ke spolupráci se SPOLU i přes tento dosavadní rozpor nestaví zcela odmítavě.

„Široká spolupráce na vedení města je mým osobním přáním. Já deklaroval, že jsem politik, který chce pracovat napříč se všemi politickými subjekty. Ale vzdávat se hotelu Centrum podle mě nese jistá nebezpečí a vyvolává otázky,“ popsal Korč, proč je požadavek SPOLU pro současné vedení nepřijatelný. Hnutí Naše Město F-M a ANO 2011 už mají rámec budoucí koalice vyřešený, v nejbližších hodinách, maximálně dnech budou ladit programové prohlášení.