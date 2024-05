V nedávném rozhovoru pro Deník naznačila primátorka Třince Věra Palkovská (Osobnosti pro Třinec), že by se po téměř třiceti letech v politice chtěla naplno věnovat rodině a zřejmě nebude v dalších volbách kandidovat. Text přiměl k reakci dlouholetého opozičního zastupitele Radima Turka (Nezávislí). Obrátil se na redakci Deníku, která se mu rozhodla dát prostor. Přinášíme s ním rozhovor, přičemž případnou reakci primátorky přinese Deník v následujících dnech.

Radim Turek, 27. května 2024, Třinec. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

Obrátil jste se na Deník poté, co vyšel rozhovor s primátorkou Věrou Palkovskou. Uvedl jste, že byste chtěl jako opoziční zastupitel Třince dostat prostor a vyjádřit svůj pohled na situaci ve městě. Co v současné době považujete ze největší problém?

Je to špatná komunikace města, neochota naslouchat opozici a malování věcí na růžovo. Hodně najevo to dávají i občané na sociálních sítích. Mimochodem, paní primátorka zcela nenávidí sociální sítě.

Vám vadí, že paní primátorka nemá svůj osobní profil na sociálních sítích?

Paní primátorka ráda vystupuje pouze oficiálně a formálně. Nepřipouští žádnou hlubší diskusi, a to jak na sítích, tak na zastupitelstvu. Třinec je specifický i v tom že se jeho primátorka označila za bojovnici proti dezinformacím, které se údajně šíří po místních sociálních sítích. Jen neřekla, které informace má na mysli. Dokonce některé uživatele na oficiálních facebookových stránkách blokují. Proto vytvořili aplikaci Fajný Třinec. Asi je dobrá, ale já jí zatím nemám.

Nezkoušel jste si ji nainstalovat, abyste věděl, o čem je?

Já totiž nejsem spokojen ani se stránkami města, takže ne.

Podle vás musí mít politik i svůj osobní kanál na sociálních sítích, nestačí v případě primátora oficiální informační kanály města?

Neznám významnějšího politika, starostu, který by na sítích nekomunikoval. Podívejte se na primátora Frýdku-Místku a Ostravy. A tady, řekněme letitá, zkušená politička nebude? Je to její rozhodnutí, samozřejmě, ale ve mně to vyvolává úsměv. Je evidentní, že nedokáže pracovat pod tlakem veřejnosti. Myslím si, že nese svou kůži na trh, jako všechny jiné veřejné osoby a nemůže plakat na zastupitelstvu, že si jí nemáme brát do úst včetně její rodiny.

A to je jeden z důvodů, proč se domníváte, že se na magistrátu nehraje úplně čistá hra, jak jste naznačil už před naším rozhovorem?

Nedávno rezignoval náš zástupce Jan Ferenc, dlouholetý zastupitel města. Pan Ferenc byl v zastupitelstvu od roku 1998, občany byl vždycky zvolen. Měl tu smůlu, že se pokaždé ocitl v opozici. Jednu dobu už jsme byli velmi blízko koaličnímu potenciálu, ale vlastně už od roku 2006 se datuje zásadní nesoulad mezi některými našimi zástupci a stávající primátorkou, tehdy starostkou. Dneska je ta situace taková, že lidé, kteří jsou ve funkci strašně dlouho, mají pocit, že si mohou dovolit vše. A o tom je i zatažení vlastní dcery do politiky. Na Slovensku tomu říkají rodinkaření.

Tím zatažením máte na mysli působení dcery paní primátorky v komunálním politice?

Ano. Byla poprvé zvolena někde z dvanáctého místa a paní primátorka z ní udělala rovnou radní. Nemyslíte, že se jedná o protekci? Přitom se později dozvídáte, že 95 procent lidí nevědělo, že se jedná o dceru primátorky, protože kandidovala pod jiným příjmením.

V tom, že dcera primátorky (Lucie Fremrová, pozn. red.) kandidovala v komunálních volbách s příjmením, které získala po sňatku, vidíte problém?

Problém je, že voliči nevěděli, že je to dcera primátorky. A až po volbách zjistili, že si z ní udělala jednu z nejbližších spolupracovnic a součást hlasovací mašinérie.

Primátorka Věra Palkovská ale v rozhovorech otevřeně hovoří o tom, že se její dcera rozhodla jít v jejích šlépějích a vrhla se do komunální politiky. Lidmi byla legitimně zvolena.

Mě nevadí, že si primátorka vzala dceru na kandidátku. Ale vadí mi, že dceru vzala rovnou do rady a působí v radě jako její blízká osoba. Vám není divné, že sedí v radě se svou dcerou a rozhodují o věcech města společně? Nebo že jako členka finančního výboru kontroluje práci své matky? Navíc to, že přiznala, že jde o její dceru, bylo až po jejím zvolení. Politika je služba občanům. Já si myslím, že v dnešní době manýry rodinných klanů vidíme někde ve východních zemích, že jde o klientelismus. Já neříkám, že se neobjevují v politice rodinní příslušníci. Ale tady je do oči bijící, že jí chce předat radnici. Dělá si z toho rodinný podnik za veřejné peníze.

Rodinní příslušníci v komunální politice nejsou podle všeho zřídkavým jevem.

V jednom období jsem byl zvolen se svým bratrem, to je pravda, byli jsme v zastupitelstvu, ale nešel bych dělat třeba náměstka primátora, abych si ho ještě vzal do rady. Můj brácha je stavař a do zastupitelstva kandidoval kvůli své odbornosti. Ale asi by se občanům nelíbilo, kdybych s ním vytvořil tandem, který vládne radnici.

Kdyby za vámi přišly vaše děti, že by se chtěly věnovat politice, tak byste jim to rozmlouval?

Tak určitě bych neříkal, že s tím nesouhlasím. Ale kdybych byl primátor, tak bych si syna do rady po prvním zvolení nevzal.

Paní primátorka se v rozhovoru pro Deník vyjádřila, že v dalším období už pravděpodobně nebude kandidovat…

Na mě ta snaha předat radnici dceři působí tak, že má v podstatě strach, co všechno vypluje na povrch, až odejde. Vychází mi z toho, že dcera po jejím odchodu bude hlídat, aby se nedostaly ven kauzy, které jsou cinknuté. Problém je i v tom, že vlastně nikdo z koalice nemůže prezentovat vlastní názor. Tam existuje jen jeden názor, a to je názor paní primátorky. My jako Nezávislí máme mezi sebou demokracii. Oni ne. Tam se bojí lidé i odejít bez svolení na záchod, jaké tam panují poměry.

Máte pocit, že lidé, kteří zvolili vítězné hnutí, to vnímají stejně jako vy, čili, že na radnici vládne strach, jak ho popisujete?

Nám po volbách utekl jen o kousek šestý mandát, což nás mrzí, ale celkově jsme získali moc hezká čísla. Zatímco právě vítězná strana Osobnosti pro Třinec ztratila osm mandátů.

Proč myslíte, že se tak stalo?

My nikdy nelžeme. Říkáme věci na rovinu, a to co říkáme, chceme i udělat a realizovat. Na rozdíl od koalice. Dobře je to vidět na tématu Javorový, kde město vydalo peníze na několik studií na opravu takzvané personální a lyžařské chaty. I podle studie byla nutná oprava personální chaty. Město však od roku 2014 nebylo schopno chatu opravit. Přitom vynaložili 130 tisiíc na studii a oprava měla být za 150 tisíc. Nakonec to vedlo jen k její další devastaci a vedení Třince v roce 2024 rozhodlo, že je chatu nutné zbourat. Skoro to vypadá, že obě chaty jsou řízeně vedeny k devastaci. Vedení řeší jen turistickou chatu, tedy jen jednu jedinou ze tří. My Nezávislí jsme chtěli dlouhodobě řešit všechny tři chaty. Jenže dcera paní primátorky si raději vymyslela pracovní skupinu, která nechá vypracovat studii proveditelnosti. My jsme ale od začátku říkali, že je potřeba udělat nejprve studii urbanistickou, aby to bylo pojato komplexně. Jenže lidé z vedení města neměli zájem ji udělat, protože to navrhoval někdo jiný než oni.

Město nemá žádnou urbanistickou studii k Vrchu Javorový, ani historicky?

Nemá.

Studie proveditelnosti na Javorovém se tedy aktuálně řeší v pracovní skupině, ve které působí Lucie Fremrová. Byli jste jako opozice přizváni do této skupiny?

V té speciální skupině je paní Fremrová a dva kolegové z její strany. Z opozice tam nikdo není.

Vy jste nebyli jako opozice nikdy přizváni do pracovní skupiny, která by řešila situaci na Javorovém?

Byli jsme přizváni, což jsme odmítli. Ta nová speciální skupina pod taktovkou radní Fremrové však o žádné další členy nestála, přestože zájemci z řad opozice byli. Ale ono je to stejně k ničemu, protože oni naše názory vůbec neposlouchají. To je to samé, jako to, že se lidi raději nehlásí do výběrových řízení.

Místní lidé se podle vás nehlásí do veřejných výběrových řízení?

Mají pocit, že by to stejně k ničemu nebylo. Někteří předem vědí, že to nemá smysl a radši se nehlásí. Spousta zakázek je takzvaně na hraně. Včetně těch, které se týkají právě Javorového.

Máte na mysli nějakou konkrétní zmanipulovanou zakázku?

Například se jedná o již zmíněnou personální chatu. Jde o zmařenou investici v roce 2016, kdy radní vyhlásili výběrové řízení, které vyhrála firma, která byla napojena na nájemce turistické chaty na Javorovém. Do nájmu původně spadaly i obě menší chaty, kde se mělo rekonstruovat. Nedůsledně zabezpečili stavbu a vznikla tam škoda. Tu ani nevymáhali po zmíněné vítězné firmě. Město se snažilo celou věc zamést pod koberec.

Jsou nějaké další projekty města, které považujete za problematické?

Například rekonstrukce kina Kosmos za neskutečných 140 milionů. V podivném dvoukolovém výběrovém řízení. Už způsob přípravy budí pochybnosti. Nejprve řeší nutnou opravu kina, pak se řeší komplexní rekonstrukce, a až pak je napadlo trochu upravit okolí kina. Člověk si říká, že jsou ve vedení města přes dvacet let, tak by nemuseli postupovat tak amatérsky.

V programu má vaše hnutí podporu sportu. Co byste dělal jinak než stávající vedení na magistrátu?

Vždyť Třinec je hokejové město, dokonce hlavní město hokeje v Česku, a to už pět roků za sebou. Ale třeba projekce na náměstí při finálových bojích naší reprezentace na mistrovství světa nepochopitelně chyběla.

Vy byste ji po předcházejících projekcích finálových zápasů Ocelářů v extralize zařadil?

Určitě. Já bych ji udělal. Kdybych byl primátor, tak bych to naprosto přirozeně pro občany udělal.

A kromě promítání hokeje, jak jinak byste v Třinci řešil otázku podpory sportu?

V Třinci je samozřejmě hokej sportem číslo jedna, ale v rámci celé republiky jsme specifické město, protože si marně zkouším vybavit, kde patří sportovní hala někomu jinému než městu.

Kolik procent byste jako primátor vyčlenil z městského rozpočtu na sport?

To jsme takto konkrétně ještě neřešili, a je to zajímavý podnět. Spíše jde o to, že bychom chtěli rozšířit druhy sportů. Město by mělo vytvořit zázemí pro co nejširší spektrum dětí, mládeže. A to se u nás neděje. Tady jsou spory i o dětská hřiště. Místo toho, aby nechali otevřené plácky, tak je zavřou. Dneska už jsou kamery úplně všude. Městská policie tam může chodit, což si myslím, že je její práce, a hřiště by měla zůstat přístupná všem.