Jak uvedl předseda pořádající organizace Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík, technologiemi nabitý víceúčelový stroj italského letectva je prvním bojovým letadlem páté generace, který mohou vidět lidé v Česku, ale i ve střední Evropě.

"Byla to historická událost nejenom pro mošnovské letiště, které se stalo vůbec prvním v zemích V4, kde přistál letoun páté generace. Že je páté generace, znamená, že je výrazně vyvinutější než jeho předchůdci, jednak co se týče ochranných prostředků, je to i avionika, systémy, které je schopné nést. Je to o generaci výš, než jsou dnes například naše letouny Gripen," řekl Pavlačík.

Mezi vlastnosti, které F-35 řadí mezi letouny páté generace, patří i neviditelnost pro radary, vysoké manévrovací schopnosti nebo víceúčelovost. Letouny F-35 jsou primárně americkým projektem společnosti Lockheed Martin, která je jedním z hlavních partnerů Dnů NATO, vyvíjejí a vyrábějí se ale v mezinárodní spolupráci.

Dny NATO jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Letos se jí zúčastní vojenské, záchranářské a bezpečnostní jednotky ze 17 zemí.

Vstup na dvoudenní akci je zdarma a například v letech 2018 a 2019 ji navštívilo zhruba 220.000 lidí. Loni se akce kvůli koronavirové pandemii konala bez přítomnosti diváků na letišti, lidé mohli program sledovat jen v televizi a na internetu. Letos diváci na akci můžou, jejich počet je však omezen na 40.000 na každý den.

Kvůli kontrole počtu lidí si letos návštěvníci poprvé v historii musí předem pořídit vstupenky, které jsou nadále zdarma, ale lidé musí zaplatit 15 korun jako servisní poplatek. Musí rovněž mít potvrzení o bezinfekčnosti, tedy očkování proti covidu-19, prodělání nemoci nebo negativním testu.